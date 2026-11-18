(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Chi nel gennaio 2024 usò le immagini dei trattori sulla Statale 106 per attaccare il Governo Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida oggi deve fare i conti con quanto emerge dall’inchiesta ‘Arione’. Secondo la Dda di Catanzaro, a decidere quando bloccare la strada e a chi consentire il passaggio sarebbe stato, insieme ad altri, Luigi Pane, presunto capo dell’omonima cosca. Proprio a quel blocco i carabinieri riconobbero il sindaco di Belcastro, Antonio Torchia, oggi ai domiciliari con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e falso. Per gli inquirenti, la sua partecipazione attiva sarebbe un ulteriore indizio dei rapporti con Pane. La magistratura accerterà le responsabilità penali, ma il ruolo di un sindaco pone già oggi una questione politica. Chi indossa la fascia tricolore ha il dovere di garantire che i cittadini possano far sentire la propria voce in piena libertà. Chi allora si affrettò a parlare a nome degli agricoltori per dare addosso al Governo trovi oggi la stessa determinazione nel chiedere chiarezza su chi dirigeva quei blocchi e sul ruolo del primo cittadino. È una risposta dovuta anzitutto a chi scese in strada per difendere il proprio lavoro. Le opposizioni che sfruttarono la notizia cosa hanno da dire oggi?”.
Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera.