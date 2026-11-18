Seduta pomeridiana di Consiglio regionale dedicata alla discussione di alcune mozioni: di seguito la sintesi.

Istituzione di un fondo regionale per anticipare i ristori a chiese e oratori colpiti negli eventi meteorologici estremi dell’agosto 2026

Avviare le interlocuzioni con il Governo al fine di valutare di istituire un fondo, compatibilmente con le risorse di bilancio, che faciliti l’avvio e la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino dei danni subìti da oratori, chiese e relative pertinenze a seguito degli eventi meteorologici estremi dell’agosto 2026 nei territori lombardi colpiti. Questo è il contenuto della mozione illustrata da Massimo Vizzardi (Gruppo Misto) e approvata all’unanimità dall’Aula.

La mozione invita la Giunta Regionale a destinare questo fondo in via prioritaria agli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle coperture e, successivamente, al ripristino degli elementi di pregio storico-artistico e culturale.

La proposta nasce dall’esigenza di dare una risposta immediata ai territori lombardi più colpiti lo scorso 28 agosto da grandinate eccezionali, che hanno causato danni per milioni di euro, in particolare le province di Brescia, Cremona e Bergamo. Oltre a case e aziende, a subire gravi danni sono stati gli edifici religiosi e i centri giovanili di Comuni come Chiari, Rovato, Coccaglio, Pontoglio, Castrezzato, Castelcovati e Urago d’Oglio.

Massimo Vizzardi nel suo intervento ha evidenziato come“gli oratori non sono solo edifici, ma presìdi educativi e sociali insostituibili per i nostri giovani e per il contrasto all’isolamento nelle comunità locali. Le nostre chiese rappresentano punti di riferimento spirituali, civili e custodi di un patrimonio artistico che appartiene a tutti i cittadini. Le parrocchie e gli enti proprietari svolgono un servizio pubblico quotidiano ma spesso non hanno la liquidità necessaria per anticipare decine o centinaia di migliaia di euro per i lavori urgenti. Questa mozione punta a un intervento concreto per permettere l’avvio immediato dei cantieri e restituire in sicurezza questi spazi vitali alle nostre comunità”.

Compatti i gruppi di maggioranza e minoranza che in Aula hanno espresso l’importanza del sostegno a chiese e oratori, definiti “punti di riferimento per la collettività, luoghi di inclusione, solidarietà, accoglienza e centri di aggregazione giovanili”. Molti i Consiglieri che in corso di discussione hanno chiesto di sottoscrivere la mozione.

Interventi per l’incremento dei veicoli accessibili a persone con disabilità

Individuare adeguate risorse nel bilancio regionale per procedere all’approvazione di specifiche linee di finanziamento destinate ai titolari di licenza taxi che acquistino e allestiscano veicoli nuovi di prima immatricolazione idonei al trasporto di persone su sedia a rotelle (con allestimento a pianale ribassato e classificazione SH ai sensi del Regolamento UE 2018/858) e provvedano all’adeguamento di veicoli già adibiti al servizio taxi delle persone a mobilità ridotta.

È quanto chiede la mozione a prima firma Lisa Noja (Italia Viva) che punta a colmare il deficit di mobilità per gli oltre 300.000 cittadini lombardi con gravi limitazioni motorie e che è stata approvata all’unanimità.

La mozione invita, inoltre, la Giunta a valutare le iniziative da intraprendere per introdurre la prenotazione anticipata delle corse effettuate con veicoli adibiti al servizio taxi da parte di persone con disabilità o a mobilità ridotta, e a promuovere, d’intesa con i Comuni, le associazioni di categoria e le rappresentanze degli operatori, un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli operatori del settore per favorire l’adattamento e l’acquisto di veicoli accessibili, finalizzata ad un’adeguata ed equa copertura del servizio su tutto il territorio lombardo.

“Nonostante il recente aumento delle licenze a Milano (salite a 5.236), l’offerta generale si attesta su soli 3,83 taxi ogni mille residenti. Una densità ridotta che si trasforma in una vera e riferimento al trasporto accessibile: i veicoli con allestimento omologato “SH” (a pianale ribassato per carrozzine non pieghevoli) restano pochissimi e le centrali radiotaxi rifiutano la prenotazione anticipata per questi mezzi, impedendo di fatto alle persone con disabilità di programmare spostamenti essenziali verso aeroporti, ospedali o posti di lavoro” ha affermato Lisa Noja.

Il documento evidenzia che a Milano, nell’ultimo bando straordinario, a fronte di 100 licenze riservate a mezzi attrezzati, solo 25 sono state effettivamente assegnate. Senza un sostegno economico diretto per coprire gli elevati costi di allestimento dei mezzi, gli operatori non investono. Il “Bando Taxi 2026” da oltre 2,1 milioni di euro promosso dalla Regione, tuttavia, al momento premia solo i criteri ambientali e la tipologia di alimentazione, dimenticando del tutto la voce accessibilità.

Applicazione del D.Lgs 8 novembre 198/2021 e determinazione da parte di ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari

Aggiornamento tempestivo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari con criteri aderenti alla realtà lombarda per una concreta applicazione della normativa contro il sottocosto.

Sono i punti salienti della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale e presentata da Silvia Scurati (Lega), che mira a tutelare il reddito degli agricoltori lombardi.

Il documento impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e il Ministero dell’Agricoltura per ottenere la piena attuazione delle norme contro le pratiche commerciali sleali (D.Lgs. 198/2021) e il calcolo aggiornato e preciso dei costi medi di produzione da parte di ISMEA.

Durante il suo intervento Silvia Scurati ha chiarito che per una corretta attuazione del decreto legislativo 198/2021serve che gli ispettori possano contare su parametri certi e puntuali e ha precisato che nella determinazione dei costi si debba tenere conto dell’incidenza delle materie prime, dei fattori fissi e variabili, dell’energia, della manodopera, dei servizi e degli altri elementi necessari al processo produttivo.

“Se i dati ISMEA sono vecchi e imprecisi e i criteri utilizzati non sono aderenti alla realtà – ha sottolineato Silvia Scurati – la legge non può essere applicata in modo efficace. Solo se i costi medi di produzione sono aggiornati tempestivamente, calibrati sulle specificità del nostro territorio e dunque reali, è possibile fermare chi compra sottocosto e difendere il lavoro dei nostri agricoltori, assicurando un doveroso compenso a chi produce, ha concluso Scurati.

Durante il dibattito sono intervenuti i consiglieri Marco Carra (PD), Nicolas Gallizzi (Noi Moderati), Alberto Mazzoleni (FdI), Ivan Rota (Forza Italia) e il Sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza.



Salvaguardia di pascoli, malghe, alpeggi e a sostegno della produzione di formaggio a latte crudo

È stata respinta a voto segreto (28 contrari e 21 favorevoli) la mozione presentata dal Consigliere regionale di FdI Giacomo Zamperini per la salvaguardia di pascoli, malghe, alpeggi e a sostegno della produzione di formaggio a latte crudo.

La mozione impegnava la Giunta regionale a proseguire e rafforzare, nell’ambito degli strumenti regionali e della programmazione comunitaria disponibili, il sostegno agli investimenti delle aziende agricole e zootecniche di montagna, degli alpeggi e delle malghe, con particolare attenzione agli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni strutturali, igienico-sanitarie e produttive; a proseguire il monitoraggio dell’applicazione delle linee guida ministeriali in materia di sicurezza delle produzioni a latte crudo, promuovendo, nelle sedi competenti, lo studio delle specificità delle produzioni di montagna e con i diversi sistemi di prevenzione e autocontrollo adottati dagli operatori; a potenziare le attività di formazione già attivate, con particolare attenzione alle corrette prassi igienico-sanitarie, alla gestione della sicurezza e del benessere animale, della mungitura, dello stoccaggio e della trasformazione del latte, ai sistemi di autocontrollo e alle specificità delle produzioni a latte crudo negli alpeggi.

Il testo chiedeva inoltre di valorizzare i risultati delle esperienze di ricerca e sperimentazione già finanziate e a favorire la prosecuzione di attività scientifiche e sperimentali finalizzate a individuare e consolidare procedure produttive e sistemi di prevenzione capaci di garantire la sicurezza delle produzioni a latte crudo, preservandone le caratteristiche qualitative e distintive; a rafforzare le attività di comunicazione, promozione e valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di montagna, con particolare attenzione ai produttori che operano negli alpeggi e alle produzioni a latte crudo, nonché le attività di tutela e promozione delle produzioni DOP e PAT legate ai territori montani; a garantire una periodica prosecuzione e regolamentazione volta alla stabilità del tavolo tecnico regionale già costituito, allargando a tutte le produzioni a latte crudo, quale sede di confronto tra istituzioni, operatori, organizzazioni agricole, organismi scientifici, consorzi di tutela, rappresentanti della filiera e associazioni di tutela della salute, al fine di monitorare l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare, di condividere le criticità emerse e di individuare soluzioni sostenibili per tutti gli operatori con particolare attenzioni a quelli della montagna.

L’ultimo impegno sollecitava infine la Giunta a proseguire le attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, agli operatori sanitari e ai produttori di formaggi a latte crudo, con particolare riferimento ai rischi di contaminazione da STEC e alle misure di prevenzione da adottare, al fine di garantire la sicurezza delle produzioni e tutelare la salute pubblica.

Durante il dibattito sono intervenuti i Consiglieri Nicolas Gallizzi (Noi Moderati), Paola Pollini (M5Stelle), Ivan Rota (Forza Italia), Carmela Rozza (PD) che aveva chiesto di rinviare la discussione della mozione nelle Commissioni Sanità e Agricoltura per un ulteriore confronto con gli esperti, Michele Schiavi (FdI), Silvana Snider (Lega) e il Sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza.