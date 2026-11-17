(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 -
SVELATE LE NOMINATION DEI SIAE MUSIC AWARDS I PREMI DELLA CREATIVITÀ MUSICALE sabato 21 novembre al TEATRO ARCIMBOLDI MILANO conduce AMADEUS con la partecipazione per la prima volta di NOEMI Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano i SIAE MUSIC AWARDS, i premi che celebrano gli Autori, le Autrici e gli Editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero, che quest’anno si terranno sabato 21 novembre (dalle ore 19:30) al Teatro Arcimboldi Milano. Si conferma alla conduzione per il terzo anno consecutivo Amadeus, quest’anno con la partecipazione per la prima volta di Noemi. L’accompagnamento live è a cura del Maestro Valeriano Chiaravalle. SIAE con i suoi Awards celebra la creatività con una serata speciale in cui tutta l’industria musicale italiana si riunisce per omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono la storia della nostra musica. Le nomination dei SIAE Music Awards – basate sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2026 – comprendono 17 categorie: · Best Recorded Track· Top canzone – Locali da ballo con musica live· Top canzone – Club· Top canzone – Locali con musica live· Top canzone – Radio· Top canzone italiana all’Estero· Top canzone Streaming Italia· Top canzone Social Italia· Top colonna sonora originale – Cinema· Premio colonna sonora originale – Film tv· Premio colonna sonora originale – Serie tv· Premio colonna sonora originale – Film streaming· Premio colonna sonora originale – Serie streaming· Premio Live Concert· Premio Live Recital· Premio Composizione Jazz· Premio Under 35 Queste le nomination (in ordine alfabetico):(ricordiamo che le nomination dei SIAE Music Awards sono basate sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2026): Best Recorded Track Certe coseAutori: Lazza, Riccardo Chiesa, Drillionaire, Davide PetrellaEditori: Belite Italy, Bhmg, Garage Days, Ghiaccio Dischi, J, Thaurus Publishing (repertorio estero SIAE), Universal Music Publishing Ricordi FactotumAutori: Marracash, Marz, ZefEditori: Asanisimasa, Del Bar Edizioni Musicali, Diana, Universal Music Publishing Ricordi Il pianeta delle ideeAutori: CaparezzaEditori: Sunny Cola Io sono il viaggioAutori: CaparezzaEditori: Sunny Cola Nel cuore della notteAutori: Lucio Corsi, Tommaso OttomanoEditori: Picicca Management, Sugarmusic Publishing Top canzone – Locali da ballo con musica live AfroditeAutori: Romeo Cattaneo, Fabio Cozzani, Roberto Giacinto Pellegrino, Marco Puppi Editori: Benvenuto Edizioni Musicali, Casanova Casanova, MC Harmony, Two Music Edizioni Musicali Con il nastro rosaAutori: Lucio Battisti, MogolEditori: Acqua Azzurra Edizioni Musicali Rossetto e caffèAutori: Sal Da Vinci, Barbato Capolongo, Luigi D’Agostino, Vincenzo D’AgostinoEditori: Cose Production Sarà perché ti amoAutori: Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, PupoEditori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi Tutta l’ItaliaAutori: Gabry Ponte, Andrea Bonomo, Edwyn RobertsEditori: Edizioni Curci, Danceandlove, Music Union, Visionary Sapiens Publishing Top canzone – Club Bla Bla BlaAutori: Gigi D’AgostinoEditori: Warner Music Publishing Italy, Edizioni ZYX Music Freed from desireAutori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy I’m good (Blue)Autori: Massimo Gabutti, David Guetta (SACEM), Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Phil Plested (ASCAP), Bebe Rexha (BMI)Editori: BMG Rights Management Italy, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing UK (PRS), BMG Rights Management UK (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana (non amministrato) L’amour toujoursAutori: Gigi D’Agostino, Diego Maria Leoni, Carlo Montagner, Paolo SandriniEditori: Edizioni ZYX Music, Warner Music Publishing Italy Sarà perché ti amoAutori: Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, PupoEditori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi Top canzone – Locali con musica live AlbachiaraAutori: Vasco RossiEditori: Warner Chappell Music Italiana CarusoAutori: Lucio DallaEditori: EMI Music Publishing Italia, Universal Music Publishing Ricordi Con il nastro rosaAutori: Lucio Battisti, MogolEditori: Acqua Azzurra Edizioni Musicali Nel blu, dipinto di bluAutori: Domenico Modugno, Franco MigliacciEditori: Edizioni Curci Sarà perché ti amoAutori: Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, PupoEditori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi Top canzone – Radio AmorAutori: Achille Lauro, Johanna Bellina, Matteo Ciceroni, Daniele Nelli.Editori: De Marinis Publishing Bottiglie vuoteAutori: Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio PesentiEditori: BMG Rights Management Italy, Hermann, Tuttomoltobenegrazie MaschioAutori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide SimonettaEditori: Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Warner Chappell Music Italiana Nonostante tuttoAutori: Cesare Cremonini, ElisaEditori: Logico, Sogno Meccanico Pronto come vaAutori: Stash, Alex, Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Davide PetrellaEditori: Baraonda Edizioni Musicali, Garage Days, Sony Music Publishing Italy, The Beautiful Ones, Universal Music Publishing Ricordi Top canzone italiana all’Estero BlueAutori: Massimo Gabutti, Maury, Jeffrey JeyEditori: GZ 2538 Con te partiròAutori: Lucio Quarantotto, Francesco SartoriEditori: Double Marpot Freed from desireAutori: Gala (PRS), Phil Jay, MolellaEditori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy I’m good (Blue)Autori: Massimo Gabutti, David Guetta (SACEM), Jeffrey Jey, Kamille (BMI), Maury, Phil Plested (ASCAP), Bebe Rexha (BMI)Editori: BMG Rights Management Italy, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing UK (PRS), BMG Rights Management UK (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana (non amministrato) PedroAutori: Gianni Boncompagni, Franco Bracardi, Paolo OrmiEditori: Arcoiris Edizioni Musicali Top canzone Streaming Italia Balorda NostalgiaAutori: Olly, Juli, Pierfrancesco PasiniEditori: Metatron Publishing, Peermusic Italy, Platinum Squad, Universal Music Publishing Ricordi La cura per meAutori: Giorgia, Blanco, MichelangeloEditori: BAMBAM, Eclectic Music Publishing, Girasole Edizioni Musicali, Music Union Incoscienti giovaniAutori: Achille Lauro, Paolo Antonacci, Gregorio Calculli, Matteo Ciceroni, Simon Pietro Manzari, Daniele Nelli, Davide SimonettaEditori: De Marinis Publishing, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau Ora che non ho più teAutori: Cesare Cremonini, Davide PetrellaEditori: Docmusiclab, Garage Days, Logico, Universal Music Publishing Ricordi Per due come noiAutori: Angelina Mango, Olly, JuliEditori: LaTarma, Metatron Publishing, Mz Management, Platinum Squad, Sabbia e nuvole, Universal Music Publishing Ricordi Top canzone Social Italia Balorda NostalgiaAutori: Olly, Juli, Pierfrancesco PasiniEditori: Metatron Publishing, Peermusic Italy, Platinum Squad, Universal Music Publishing Ricordi CuoriciniAutori: Antonio Filippelli, Fausto Lama, Gianmarco Manilardi, Francesca Mesiano (California)Editori: Gorilla, Hom Publishing, Wake Up Music, Warner Chappell Music Italiana Il filo rossoAutori: Alfa, Celo, Emanuele Dabbono, Pietro Posani, TommycassiEditori: Baraonda Edizioni Musicali, Mamely, Nelida Music, Peermusic Italy, Visionary Sapiens Publishing La cura per meAutori: Blanco, Giorgia, MichelangeloEditori: Bambam, Eclectic Music Publishing, Girasole Edizioni Musicali, Music Union Rossetto e caffèAutori: Barbato Capolongo, Luigi D’Agostino, Vincenzo D’Agostino, Sal da VinciEditori: Cose Production Top colonna sonora originale – Cinema DiamantiCompositori e autori: Giorgia, Giuliano Taviani, Carmelo TraviaEditori: Didyme Records, FM Records, Girasole Edizioni Musicali Il ragazzo dai pantaloni rosaCompositori: Francesco CerasiEditori: Eagle Pictures Io e te dobbiamo parlareCompositori: Umberto ScipioneEditori: Italian International Film L’abbaglioCompositori: Emanuele Bossi, Michele BragaEditori: Edizioni Curci 10 giorni con i suoiCompositori: Andrea FarriEditori: San Isidro Edizioni Musicali Nel corso della serata verranno poi assegnati anche i premi per “Colonna sonora originale – Film tv“, “Colonna sonora originale – Serie tv“, “Colonna sonora originale – Film streaming“, “Colonna sonora originale – Serie streaming“, “Live concert“ (venue con più di 5000 posti), “Live recital“ (venue con meno di 5000 posti), “Composizione Jazz“, “Under 35“. La serata-evento, prodotta da Friends & Partners, è a numero chiuso e accessibile esclusivamente su invito.
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