(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Mercoledì e giovedì diretta webtv
La Commissione Cultura della Camera svolge le seguenti audizioni:
mercoledì 18 novembre, alle ore 13.30, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale,
– rappresentanti di Rete29Aprile
– rappresentanti di LINK – Coordinamento universitario
– Flavio Errante, rappresentante della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Vita-Salute” San Raffaele
giovedì 19 novembre, alle ore 13.30, sul tema della diffusione di contenuti violenti, lesivi e d’odio nell’ambito dell’informazione divulgata attraverso le piattaforme digitali e i social network,
– rappresentanti di Telefono azzurro
– rappresentanti della Rete nazionale per il contrasto ai fenomeni e ai discorsi d’odio
– rappresentanti di Meta
– Guerino Nuccio Bovalino, sociologo dei media
– rappresentanti dell’Istituto italiano per l’industria culturale (IsICult)
– rappresentanti di Terre des Hommes.
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.