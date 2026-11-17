(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Mercoledì dalle 14 diretta webtv
Mercoledì 18 novembre la Commissione Politiche Ue della Camera svolge le seguenti audizioni:
nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici),
ore 14 rappresentanti di Federcostruzioni
ore 14.10 rappresentanti dell’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI)
ore 14.20 rappresentanti di Confcommercio
ore 14.30 presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
ore 14.40 rappresentanti dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);
nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi,
ore 14.50 rappresentanti di Proxigas
ore 15.10 rappresentanti di SNAM.
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.