Rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, garantire diritti e servizi omogenei su tutto il territorio nazionale e valorizzare il lavoro pubblico. Sono questi i temi al centro del convegno “Funzioni Locali, la forza dei territori: persone, servizi e coesione per il futuro del Paese”, promosso dalla CSE con EFI, in programma domani, 18 novembre, alle 10.30 nella Sala del Parlamentino INAIL, in via IV Novembre 144, a Roma.

L’iniziativa punta ad avviare un confronto sulle prospettive delle Funzioni Locali e sulla necessità di un nuovo modello di amministrazione di prossimità, capace di rispondere alle trasformazioni demografiche, sociali, ambientali e tecnologiche. Al centro del dibattito la proposta di un Patto per le Funzioni Locali, finalizzato a ridurre i divari territoriali, rafforzare gli organici e le competenze, assicurare risorse strutturali e migliorare la qualità dei servizi pubblici.

La tesi alla base del confronto è che l’effettività dei diritti non possa dipendere dalla dimensione demografica di un Comune, dalla sua collocazione geografica o dalla capacità fiscale dell’ente. Per questo, il rafforzamento delle amministrazioni locali viene indicato come una condizione essenziale per garantire coesione sociale, sviluppo e uguaglianza nell’accesso ai servizi.

Tra i temi in agenda figurano la valorizzazione delle professionalità e delle competenze del personale pubblico, il welfare territoriale e i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), il ruolo strategico del Servizio Sociale e degli Ambiti Territoriali Sociali, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, la sicurezza urbana e il rilancio dei piccoli Comuni e delle aree interne. Spazio anche alla sostenibilità finanziaria degli enti, alla formazione continua e ai nuovi modelli di organizzazione del lavoro, compresa la sperimentazione della settimana lavorativa di quattro giorni, laddove compatibile con le esigenze dei servizi.

Ad aprire i lavori saranno Walter Tortorella, Capo Dipartimento Economia Locale e Formazione di IFEL Fondazione ANCI e Marco Carlomagno, Segretario generale CSE. Sono previsti i saluti istituzionali del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon.

Il confronto si articolerà in tre sessioni: “Persone, lavoro e competenze” (11.15-12.00), “Welfare, coesione e sviluppo” (12.00-12.45) e “Sicurezza e Polizia locale” (12.45-13.30). Tra i partecipanti figurano rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle amministrazioni locali, delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.

L’obiettivo del convegno è tradurre le dieci direttrici individuate dalla CSE in un’agenda operativa da sottoporre al Governo, al Parlamento, all’ARAN e alle sedi di coordinamento tra Stato, Regioni e autonomie locali, avviando un confronto permanente con obiettivi verificabili e strumenti di monitoraggio. Una sfida che punta a riconoscere nelle Funzioni Locali non soltanto il livello più vicino ai cittadini, ma una componente strategica per il futuro del Paese.