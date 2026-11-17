(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - 148 scuole ai blocchi di partenza, in rappresentanza di 19 differenti regioni: questi i numeri di RobotStudio Cup 2027, un risultato testimonia il crescente e concreto interesse del mondo dell’istruzione verso la robotica industriale, confermando il ruolo cruciale della competizione nel promuovere la trasformazione digitale e sviluppare oggi le competenze tecnologiche del futuro.
Dalla Lombardia, che guida la partecipazione con 28 scuole iscritte, alla Campania con 17, fino alla Sicilia con 11 istituti, le adesioni si estendono capillarmente lungo tutta la penisola. Questa presenza così diffusa sul territorio nazionale evidenzia il valore di un’iniziativa capace di fare da ponte tra l’istruzione e l’industria, avvicinando in modo efficace le nuove generazioni alle tecnologie che stanno rivoluzionando il mondo del lavoro.
Imparare facendo: la robotica al centro della formazione
Il cuore della sfida resta l’approccio pratico: attraverso la competizione, gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi in prima persona con la programmazione e la simulazione di applicazioni robotiche reali utilizzando ABB RobotStudio, il software leader di simulazione e programmazione offline di ABB Robotics. Un’esperienza sul campo che consente di sviluppare non solo competenze tecniche e digitali avanzate, ma anche fondamentali attitudini come il problem solving, la collaborazione e il lavoro di squadra.
La RobotStudio Cup si inserisce nel più ampio e costante impegno di ABB Robotics Italy volto a promuovere la cultura tecnologica e a rafforzare il dialogo tra scuola, università e mondo delle imprese. Investire nella formazione significa infatti contribuire attivamente a preparare le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato e costruire un futuro industriale sempre più innovativo e sostenibile.
Appuntamento a Bergamo per la finale nazionale.
L’intenso percorso di progettazione culminerà i prossimi 19 e 20 maggio 2027, quando le squadre finaliste si incontreranno dal vivo al Kilometro Rosso di Bergamo per la finale nazionale. Saranno due giornate interamente dedicate alla tecnologia, alla creatività e al talento dei giovani, in cui gli studenti potranno mettere alla prova le competenze acquisite e condividere idee ed esperienze con coetanei provenienti da tutta Italia.