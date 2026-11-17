(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Il ministero del Petrolio annuncia il completamento dei lavori sulla linea diretta a Ceyhan. Baghdad rafforza le vie di esportazione settentrionali per ridurre la dipendenza dalle rotte del Golfo.
L’Iraq ha ripreso il pompaggio di greggio attraverso il vecchio oleodotto verso la Turchia. Il ministro del Petrolio Basim Mohammed Khudair al-Abadi ha annunciato un flusso iniziale di 120 mila barili al giorno e l’obiettivo di portarlo gradualmente a 500 mila. La riattivazione rafforza la rotta settentrionale attraverso cui Baghdad esporta il proprio petrolio sul Mediterraneo.
Secondo quanto riferito dalla testata irachena Al-Sa’a, il ministro ha annunciato il riavvio martedì, dopo il completamento dei lavori di manutenzione e ripristino e delle successive prove operative.
Una nuova capacità sulla rotta settentrionale
L’oleodotto collega l’area petrolifera di Kirkuk al porto turco di Ceyhan, sulla costa mediterranea. La riattivazione riguarda la linea storica. Il porto riceveva già greggio iracheno attraverso altre componenti della rete settentrionale, tornata al centro dei programmi energetici di Baghdad dopo anni di interruzioni, controversie commerciali e problemi di sicurezza.
Il 1° novembre Shafaq News, citando fonti della North Oil Company, aveva indicato in circa 500 mila barili al giorno le esportazioni complessive di greggio iracheno via Ceyhan. Al dato contribuiva anche il petrolio trasferito dai giacimenti meridionali verso la rete del nord. L’obiettivo annunciato il 17 novembre, sempre di 500 mila barili al giorno, riguarda il pompaggio sulla sola linea riattivata.
L’alternativa allo Stretto di Hormuz
Gran parte del greggio iracheno destinato all’estero passa tradizionalmente per i terminali meridionali e lo Stretto di Hormuz. Le interruzioni del traffico marittimo legate al conflitto con l’Iran hanno dato maggiore importanza ai collegamenti terrestri verso il Mediterraneo. Con la riattivazione della linea storica, Baghdad dispone di un collegamento in più per distribuire le esportazioni tra la direttrice settentrionale e i terminali del Golfo.
Gli accordi tra Baghdad e Ankara
Il 1° agosto Iraq e Turchia hanno firmato un’intesa annuale per proseguire il trasporto di greggio verso Ceyhan, mentre negoziano un accordo energetico più ampio. Secondo il ministro iracheno del Petrolio, l’intesa prevede un volume minimo di 750 mila barili al giorno sulla direttrice verso il porto turco.
Il nodo dei ricavi petroliferi
Al-Abadi ha indicato anche un vantaggio commerciale. Secondo il ministro, la rotta settentrionale consentirebbe all’Iraq di vendere il greggio senza applicare sconti sul prezzo. Per Baghdad, il recupero dell’oleodotto apre quindi una questione di volumi e di ricavi. Il dato da seguire sarà quanto greggio in più l’Iraq riuscirà a esportare grazie alla linea riattivata e quanto verrà spostato sulle spedizioni verso Ceyhan dalle altre rotte.
Fonti — Al-Sa’a, Shafaq News, Associated Press INA