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Abruzzo

Pubblicato dal Comune di Pescara l’avviso per la mobilità tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Al via le domande di chi punta a spostarsi in un’altra zona

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Pescara

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Il bando è strutturato in quattro diversi periodi di scadenza per l'anno 2027: 
Le istanze ricevute vengono istruite dal Comune e trasmesse alla apposita Commissione Mobilità Alloggi Erp, la quale provvede ad assegnare i punteggi in base a criteri soggettivi, legati tra l'altro alla composizione della famiglia, all'età dei componenti e alla presenza di persone con disabilità, e a criteri oggettivi, relativi al grado di affollamento dell'alloggio e alle condizioni igieniche. Terminata l'istruttoria, viene pubblicata dal Comune una graduatoria provvisoria che consente ai concorrenti di presentare eventuali ricorsi entro quindici giorni. Successivamente, si procede alla formulazione della graduatoria definitiva e alle assegnazioni degli alloggi disponibili secondo l'ordine di punteggio e le zone di preferenza indicate dai cittadini. L'accettazione della proposta abitativa comporta l'obbligo di liberare il vecchio alloggio entro trenta giorni dalla stipula del contratto, pena l'annullamento dell'assegnazione. Per le domande che arriveranno entro il 30 gennaio 2027, l'inserimento in graduatoria è previsto per marzo 2027. 

(AGENPARL)
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