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Marche

SISMA, CATALDI (M5S): SU ACQUAROLI MELONI SE NE LAVA LE MANI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Più passano le ore, più l’inchiesta ‘Ricostruzione’ della DDA di Ancona assume contorni inquietanti. È un’altra ferita per i marchigiani che nel 2016 hanno perso tutto. Le responsabilità penali le accerterà la magistratura, e per tutti vale la presunzione di innocenza; quelle politiche, invece, spetta alla politica chiarirle. Il presidente Acquaroli prima si è detto incredulo, poi ha ammesso che sul suo capo di gabinetto di allora gli erano giunte segnalazioni. Anziché rivolgersi alla Procura, le ha affidate agli uffici interni della Regione e si è limitato a chiedergli di farsi da parte. Mercoledì, nel Consiglio regionale straordinario di Muccia, dovrà dare spiegazioni chiare e complete. Da Palazzo Chigi e dai vertici nazionali di Fratelli d’Italia, intanto, non arriva una parola: un silenzio che ha il sapore di Ponzio Pilato. Viene da chiedersi quale sarebbe stata la reazione della premier se la stessa vicenda avesse riguardato un governatore di centrosinistra. Spiace, inoltre, che un’inchiesta di questa gravità trovi così poco spazio sui media nazionali. C’è poi un punto che chiama in causa direttamente il Governo: secondo gli inquirenti, alcune imprese sarebbero riuscite a ottenere l’iscrizione nell’anagrafe antimafia della ricostruzione, cioè proprio nel filtro pensato per tenerle fuori. Per questo presenterò un’interrogazione al Presidente del Consiglio e al Ministro dell’interno: chiederò come sia potuto accadere e come il Governo intenda recuperare fino all’ultimo euro sottratto ai terremotati”. Così in una nota il senatore marchigiano Roberto Cataldi (M5S).

(AGENPARL)
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