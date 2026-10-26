Abbandonano rifiuti ingombranti in strada e vicino al fiume, la Polizia locale di Pescara li identifica grazie alle telecamere

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Grazie alle telecamere posizionate in tutte le zone della città la Polizia locale di Pescara sta continuando a identificare i cittadini che non rispettano le regole di conferimento dei rifiuti e abbandonano materiale in strada. Gli ultimi casi sono quelli di due coppie, identificate dagli occhi elettronici del Comune in prossimità del fiume Pescara e ai Colli.
"In entrambe le scene", spiega l'assessore Claudio Croce, "i cittadini hanno aperto il bagagliaio e scaricato ciò che avrebbero potuto tranquillamente conferire legalmente. Ora invece, dovranno rispondere penalmente dell'accaduto, avendo abbandonato rifiuti dove non era possibile. Ritengo fondamentale che tutti comprendano che è compito di ciascuno di noi tenere la pulita la città e curare l'ambiente e questo compito non può essere delegato solo ad Ambiente spa che è costretta a un lavoro straordinario per rimuovere anche questo materiale. Le telecamere sono preziosissime per scovare chi conferisce i rifiuti in maniera irregolare o illecita ma preferirei che non ci fosse bisogno di questa continua caccia agli incivili che non risparmia nessuna zona della città e penalizza tutti, non solo l'immagine della nostra Pescara".
In allegato due video della Polizia locale