Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri domani in Commissione Nuovo Comune di Pescara

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Invito stampa
Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri è stato invitato a partecipare alla riunione di domani, venerdì 23 ottobre, della Commissione Statuto, Regolamenti e Nuovo Comune di Pescara, presieduta da Luigi Albore Mascia.
All'ordine del giorno della riunione, che si svolgerà a partire dalle ore 10:15, ci saranno l'Emendamento approvato nelle scorse settimane dal Consiglio regionale alla Legge 13/2023 (istitutiva del Nuovo Comune) e i provvedimenti conseguenti. La riunione della Commissione si svolgerà nella Sala Commissioni Consiliari Permanenti "Vittoria Colonna", al primo piano del Palazzo di Città.
Pescara, 22 ottobre 2026