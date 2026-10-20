Ottava edizione della Fiera dell’Agricoltura a Sammichele di Bari: giovedì 22 ottobre la conferenza stampa di presentazione

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Giovedì 22 ottobre alle ore 10.30, nella sala conferenze del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro 45/47 – Bari), sarà presentato il programma dell’ottava edizione della Fiera dell’Agricoltura in programma a Sammichele di Bari dal 23 al 25 ottobre 2026.
Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore all’Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, il sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, e il vicesindaco con delega alle Attività produttive, Catia Giannoccaro.
A moderare la conferenza stampa il giornalista Michele Peragine.