AL VIA IL SERVIZIO DEL COMUNE DI PESCARA DI “VETERINARIO SOCIALE”. Pubblicati due avvisi pubblici destinati ai cittadini a basso reddito e ai medici veterinari, iscrizioni entro il 23 ottobre

Pubblicati due avvisi pubblici destinati ai cittadini a basso reddito e ai medici veterinari, iscrizioni entro il 23 ottobre

Il Comune di Pescara, nell'ambito delle Politiche per il Cittadino e Tutela Mondo Animale, promuove una nuova iniziativa a tutela della salute e del benessere degli animali d'affezione, rivolgendosi alle famiglie che non possono accedere facilmente alle cure dei medici veterinari. È stato infatti attivato il servizio di "Veterinario Sociale", previsto in una delibera di Giunta su iniziativa dell'assessore Zaira Zamparelli: si tratta di una misura volta ad agevolare le famiglie in condizioni di disagio economico garantendo cure sanitarie essenziali agli animali da compagnia e prevenendo fenomeni di abbandono o rinuncia alla proprietà dovuti a una fase di difficoltà delle famiglie stesse.

Per l'attuazione del servizio, sono stati pubblicati due distinti avvisi pubblici, consultabili sul sito del Comune, di cui uno rivolto ai veterinari che intendono aderire all'elenco di chi garantisce le cure e l'altro per le famiglie che posseggono animali beneficiari delle cure.

Presentando gli avvisi Zamparelli ha ringraziato il consigliere comunale Paolo Sola "che propose la figura del veterinario

sociale" e ha parlato della volontà di "andare incontro alle famiglie che non possono sostenere le spese per le cure degli animali, ormai presenti in molte case. I veterinari", ha proseguito, "praticheranno prezzi calmierati. È mia intenzione", ha concluso l'assessore, "promuovere un cambio di passo, per favorire il benessere degli animali". "Ci sono 21 giorni di tempo per rispondere all'avviso", ha specificato la dirigente comunale Roberta Pellegrino facendo presente che "i veterinari confluiranno in un catalogo, aperto anche ai free lance, e i cittadini sceglieranno dal catalogo". Nicola De Luca, presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara ha commentato di aver "accolto positivamente l'idea del Comune, tenendo conto delle difficoltà delle famiglie. Da parte mia cercherò di motivare i professionisti: le strutture veterinarie sono 15, più qualche free lance che può garantire visite domiciliari per chi ha difficoltà a raggiungere le strutture". Ecco tutti i dettagli dei due avvisi.

AVVISO PER I MEDICI VETERINARI E STRUTTURE MEDICO – VETERINARIE

Uno dei due avvisi mira a costituire il "Catalogo dei soggetti erogatori del servizio Veterinario sociale del Comune di Pescara".

• Chi può iscriversi:

o Medici veterinari liberi professionisti (freelance) residenti a Pescara, studi associati e strutture medico-veterinarie autorizzate con sede operativa nel Comune di Pescara in possesso di determinati requisiti generali (tra cui l'assenza di condanne penali incompatibili con l'esercizio della professione) e professionali.

• Tariffario:

o I professionisti aderiranno al tariffario prefissato dall'Amministrazione comunale per una serie di servizi (es. visita clinica di base a 25,00€, vaccinazioni a 20,00€ + costo del vaccino, sterilizzazioni da 50,00€ a 200,00€, ecc.). Per ogni prestazione erogata, il medico veterinario o la struttura dovrà emettere fattura elettronica nei confronti del Comune che procederà alle liquidazioni previa verifica della regolare esecuzione della prestazione, della completezza della documentazione fiscale e della sussistenza delle condizioni necessarie alla liquidazione.

• Scadenza e presentazione domande:

AVVISO PER I CITTADINI BENEFICIARI

L'avviso è finalizzato a formare l'elenco dei cittadini ammessi a beneficiare del servizio a tariffe sociali agevolate.

• Requisiti per partecipare:

o Residenza nel Comune di Pescara;

o Indicatore ISEE (ordinario o corrente) non superiore a € 12.000,00;

o Proprietà di cani o gatti regolarmente identificati e registrati;

o Regolarità nei confronti dei tributi comunali.

• Prestazioni e massimali:

o Ciascun beneficiario potrà usufruire di visite, vaccinazioni, sterilizzazioni, esami diagnostici (emocromo, ecografie, radiografie, ricovero giornaliero breve, eutanasia ecc.) ed eventuali interventi speciali fino a un tetto massimo di € 500,00 (IVA compresa) per ciascun animale e comunque fino alla capienza dei fondi disponibili.

• Scadenza e Presentazione Domande:

o Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 23 ottobre 2026.

Link interviste all'Assessore alla Tutela del Mondo Animale, Zaira Zamparelli, al Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara, Nicola De Luca e alla Dirigente del settore Politiche per il Cittadino, Roberta Pellegrino:

Link video di copertura conferenza stampa:

Nella foto allegata Zamparelli, De Luca e Pellegrino

Pescara, 3 ottobre 2026