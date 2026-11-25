(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Gentili colleghi,
in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'aula consiliare del Comune di Latina ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso "Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere". Una manifestazione dedicata agli studenti che, attraverso i loro elaborati, hanno contribuito a promuovere una cultura del rispetto, della parità e della non violenza.
L'appuntamento è alle ore 16.30 di domani, 25 novembre.
La stampa è invitata a partecipare.