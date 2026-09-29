Il Risorgimento raccontato a fumetti, al via un laboratorio a Palazzo Farnese

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - Piacenza, 29 settembre 2026
Palazzo Farnese*
Domani, mercoledì 30 settembre alle 11.30, nella cornice della sala VI di
Palazzo Farnese si terrà la conferenza stampa di presentazione del
laboratorio di fumetto promosso gratuitamente dai Musei Civici con
l'obiettivo di valorizzare, in particolare, il patrimonio della sezione
dedicata al Risorgimento.
A illustrare contenuti e modalità di adesione all'iniziativa, interverranno
Palazzo Farnese Antonio Iommelli e l'illustratore Sergio Anelli, cui è
affidata la conduzione del laboratorio.
Gli organi di informazione sono vivamente invitati a partecipare.