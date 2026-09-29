Close Menu
Trending
giovedì 1 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

Il Risorgimento raccontato a fumetti, al via un laboratorio a Palazzo Farnese

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Piacenza

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - Piacenza, 29 settembre 2026

Palazzo Farnese*

Domani, mercoledì 30 settembre alle 11.30, nella cornice della sala VI di
Palazzo Farnese si terrà la conferenza stampa di presentazione del
laboratorio di fumetto promosso gratuitamente dai Musei Civici con
l'obiettivo di valorizzare, in particolare, il patrimonio della sezione
dedicata al Risorgimento.

A illustrare contenuti e modalità di adesione all'iniziativa, interverranno
Palazzo Farnese Antonio Iommelli e l'illustratore Sergio Anelli, cui è
affidata la conduzione del laboratorio.

Gli organi di informazione sono vivamente invitati a partecipare.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl