Agenzia nr. 1424 – Ospedale di Francavilla Fontana, Caroli: “Mortificante lo stato di abbandono della struttura

"È mortificante vedere e leggere del totale stato di abbandono denunciato nelle ultime ore a livello infrastrutturale per l'ospedale di Francavilla Fontana.

Sono sei anni che sollecito ai vari direttori generale ed all'area tecnica interventi immediati. Quanti sopralluoghi fatti in questi sei anni. Quante buone intenzioni: nei fatti però c'è un ospedale mortificato all'interno per reparti chiusi e all'esterno per lo stato di abbandono. Calcinacci che cadono in più punti, segnalati e senza alcun intervento. È fermo l'ordinario e lo straordinario. Senza una presa di coscienza forte da parte della direzione generale, il destino dell'ospedale Camberlingoè segnato.

Si penalizzano i servizi e languono gli interventi infrastrutturali. Ed a pagare le conseguenze di tutto ciò sono e saranno, il personale sanitario e l'utenza.