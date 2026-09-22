(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - "Non usciremo in anticipo dalla procedura europea: per un decimale non è stato possibile e ne usciremo, come previsto, il prossimo anno. Ma chi tenta di trasformare il 3,1% in una sconfitta travisa la realtà. Abbiamo abbattuto di cinque punti il deficit lasciato dai governi precedenti, dall'8,1 al 3,1 %. Lo spread è passato da oltre 230 a 84 punti, il rating dell'Italia è stato alzato e famiglie e imprese hanno beneficiato di oltre 75 miliardi di diminuzioni fiscali. I conti sono più solidi e l'Italia è tornata credibile".
Deficit: Benigni, conti più solidi e Italia è tornata credibile
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