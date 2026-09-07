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Puglia

Agenzia nr. 1658 – Aggressioni al “Perrino”, Gioia: “Situazione non più tollerabile. Azionerò ogni strumento in consiglio per giungere a una soluzione strutturale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2026 - "Ho appreso con profondo sconcerto e grande amarezza l'ennesimo, intollerabile episodio di violenza avvenuto presso l'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi, dove un infermiere del Centro Ustioni è stato minacciato e aggredito fisicamente durante il proprio turno di lavoro". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Puglia, Tommaso Gioia, commentando il drammatico fatto di cronaca registratosi nella serata di venerdì scorso.
"Ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza che non può più essere derubricata a semplice sequenza di eventi isolati – prosegue Gioia –. Questo è purtroppo il quarto episodio registrato nel medesimo nosocomio in un arco temporale brevissimo. Non è minimamente accettabile che medici, infermieri e operatori sanitari, impegnati quotidianamente nel prestare soccorso e salvare vite, debbano svolgere il proprio servizio nella paura costante di subire intimidazioni, insulti o violenze fisiche".
"Se da un lato le attestazioni di stima e la vicinanza umana nei confronti dei lavoratori coinvolti restano doverose, dall'altro occorre prendere atto che non sono più sufficienti. Chi vive sulla propria pelle questa intollerabile pressione merita risposte concrete, garanzie ed elementi di tutela certi. Per questo – rimarca il consigliere regionale – intendo assumere un impegno solenne e prioritario: in Consiglio Regionale azionerò ogni strumento a mia disposizione e farò tutto ciò che rientra nelle mie prerogative istituzionali per portare la sicurezza dei presidi sanitari al centro dell'agenda politica e sollecitare un'intesa immediata e risolutiva tra istituzioni, Direzione Generale ASL e parti sociali".
"Tutelare la salute dei cittadini – conclude Tommaso Gioia – significa innanzitutto proteggere e difendere chi, con immensa professionalità e spirito di sacrificio, garantisce l'operatività del nostro sistema sanitario ogni singolo giorno. Pretenderò che si giunga in tempi brevi a una soluzione strutturale e definitiva. Sulla sicurezza dei lavoratori della sanità non cederemo di un solo millimetro". /comunicato
 

(AGENPARL)
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