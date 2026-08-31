Pegasus Airlines apre la rotta Istanbul-Tripoli: voli giornalieri dal 5 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2026 - TRIPOLI – Si rafforzano ulteriormente i collegamenti aerei tra Libia e Turchia. La compagnia privata turca Pegasus Airlines ha annunciato l’apertura, a partire dal 5 ottobre, di una nuova rotta diretta tra l’aeroporto internazionale Sabiha Gökçen di Istanbul e l’aeroporto internazionale di Mitiga, a Tripoli.
Il collegamento avrà una frequenza particolarmente significativa: Pegasus opererà sulla tratta sette giorni su sette, offrendo così un servizio quotidiano tra le due città e ampliando le possibilità di viaggio per passeggeri, operatori economici e cittadini dei due Paesi.
Dal 5 ottobre un volo quotidiano Istanbul-Tripoli
La nuova rotta collegherà direttamente Istanbul-Sabiha Gökçen con Tripoli-Mitiga, inserendo la capitale libica nella rete internazionale di Pegasus Airlines.
L’avvio dei collegamenti rappresenta un importante sviluppo per il trasporto aereo libico e arriva in una fase nella quale le autorità del Paese stanno lavorando per ampliare progressivamente la presenza delle compagnie internazionali negli aeroporti nazionali.
La frequenza giornaliera dovrebbe inoltre facilitare gli spostamenti tra Libia e Turchia, Paesi caratterizzati da intensi rapporti economici, commerciali e istituzionali.
La visita della delegazione Pegasus a Mitiga
L’annuncio costituisce il seguito concreto del lavoro preparatorio avviato nei mesi precedenti.
Il 30 giugno, una delegazione di Pegasus Airlines aveva visitato l’aeroporto internazionale di Mitiga per discutere con le autorità libiche gli aspetti necessari all’apertura della nuova rotta.
La delegazione era stata ricevuta dal direttore generale dell’aeroporto, Lutfi Nashnoush, dal direttore delle Operazioni e della Sicurezza, Jamal Dahim, e dal direttore dell’Ufficio Sicurezza, Fadel Aoun, insieme a rappresentanti delle strutture operative aeroportuali e dell’Autorità per l’Aviazione Civile.
Al centro degli incontri erano stati posti i meccanismi operativi e organizzativi necessari per consentire alla compagnia turca di avviare regolarmente i propri servizi su Tripoli.
Mitiga punta ad ampliare la propria rete internazionale
Le autorità aeroportuali libiche avevano attribuito alla visita un significato più ampio, inserendola nella strategia volta a rafforzare la cooperazione nel trasporto aereo e sviluppare i collegamenti internazionali della Libia.
L’arrivo di Pegasus contribuisce infatti ad ampliare l’offerta disponibile dall’aeroporto di Mitiga e potrebbe rappresentare un ulteriore segnale di interesse da parte dei vettori stranieri nei confronti del mercato libico.
Per Tripoli, una maggiore connettività internazionale significa non soltanto facilitare gli spostamenti dei cittadini, ma anche sostenere attività economiche, investimenti, commercio e turismo.
Una nuova destinazione nordafricana per Pegasus
Pegasus Airlines è uno dei principali vettori low-cost privati della Turchia e dispone di una vasta rete di collegamenti internazionali con base principalmente all’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul.
L’ingresso di Tripoli nella rete assume particolare rilievo anche per la presenza della compagnia in Nord Africa, dove il vettore opera già collegamenti verso altri mercati della regione.
Per i passeggeri libici, Istanbul rappresenta inoltre un importante punto di connessione verso numerose destinazioni servite dalla rete internazionale della compagnia.
Trasporti, commercio e rapporti tra Libia e Turchia
L’apertura della nuova rotta si inserisce nel più generale rafforzamento delle relazioni tra Tripoli e Ankara.
Un collegamento quotidiano può favorire gli spostamenti di imprenditori, professionisti e cittadini, sostenendo contemporaneamente gli scambi commerciali e la cooperazione tra aziende dei due Paesi.
Le autorità di Mitiga avevano già sottolineato come l’arrivo di nuovi operatori internazionali possa contribuire a offrire servizi migliori ai passeggeri e ad aprire nuovi orizzonti di collaborazione con le compagnie aeree straniere.
Il lancio dei voli Pegasus rappresenta quindi un risultato concreto di quel percorso di coordinamento.
Un segnale per il rilancio della connettività libica
L’apertura della Istanbul-Tripoli assume infine una rilevanza che va oltre la singola tratta. Per il settore dell’aviazione civile libica, l’ampliamento della rete internazionale rappresenta una componente essenziale del processo di normalizzazione e modernizzazione dei collegamenti del Paese.
Dal 5 ottobre, la presenza quotidiana di Pegasus a Mitiga offrirà una nuova alternativa ai viaggiatori e rafforzerà ulteriormente il ponte aereo tra Libia e Turchia.
La sfida per gli aeroporti libici sarà ora consolidare questa tendenza, attirando altri vettori e aumentando progressivamente il numero delle destinazioni internazionali, con ricadute potenzialmente positive sulla mobilità, sugli scambi economici, sul turismo e sull’integrazione della Libia nelle reti regionali e internazionali di trasporto.