Il salotto con Claudia Gerini chiude la XI edizione della Festa del Cinema di Mare

Con Claudia Gerini, il pubblico potrà ripercorrere un percorso artistico ricco e articolato, attraverso il cinema, la televisione e il teatro, soffermandosi sui personaggi interpretati e sulle esperienze che hanno segnato la sua carriera. Un dialogo che offrirà anche l'occasione per approfondire il rapporto tra l'attrice e le storie civili e sociali che il cinema può portare all'attenzione del pubblico.

Alle 21:15, al Cinema Castello , sarà infatti proiettato "A mano disarmata" , film diretto da Claudio Bonivento nel 2019 e interpretato da Claudia Gerini insieme a Francesco Venditti, Mirko Frezza, Francesco Pannofino e Rodolfo Laganà.

La pellicola racconta la storia vera di Federica Angeli , cronista dell'edizione romana de La Repubblica , che decide di mettere la propria vita al servizio di una battaglia civile contro i clan mafiosi che operano a Ostia. Una storia di coraggio e impegno, nella quale la protagonista sceglie di non voltarsi dall'altra parte e di trasformare il proprio lavoro giornalistico in uno strumento di denuncia.

Claudia Gerini sarà ospite della proiezione, che sarà presentata da Giovanni Veronesi.

La giornata conclusiva della Festa del Cinema di Mare inizierà alle 17:30 alla Biblioteca Italo Calvino con la proiezione del documentario "Choose Earth" di Anne de Carbuccia, prodotto in Italia nel 2025, dedicato alla fragilità degli oceani e al loro ruolo fondamentale per la vita sulla Terra. In un'epoca in cui la ricerca della longevità è all'ordine dle giorno, Anne de Carbuccia riflette su come stiamo distruggendo proprio quegli ecosistemi che potrebbero aiutarci a raggiungerla.

Il film sarà presentato da Gabriele Rizza .

Il programma completo della Festa del Cinema di Mare è su Visitcastiglionedellapescaia.it al link [ | ]