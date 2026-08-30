GIOVANI TALENTI, LA MUSICA DEL FESTIVAL GAZZELLONI EMOZIONA ROCCASECCA

*Una serata di talento, passione ed emozioni nel suggestivo Chiostro del

Convento di San Francesco*

Una serata all'insegna della musica, del talento e delle emozioni. Il

Chiostro del Convento di San Francesco ha fatto da splendida cornice al

concerto "Giovani Talenti", appuntamento inserito nel programma del 31°

Festival Internazionale Severino Gazzelloni e del Concorso Musicale Terra

di Severino 2026.

Protagonisti della serata sono stati Francesco Viselli, alla fisarmonica,

Giusy Napolitano, allo xilofono, e il M° Vincenzo D'Acunto, al pianoforte.

Tre interpreti, tre sensibilità artistiche e tre modi diversi di vivere la

musica, capaci di regalare al pubblico una serata intensa e coinvolgente.

A rendere ancora più speciale l'appuntamento è stata anche una

straordinaria partecipazione fuori programma: l'esibizione del giovane

batterista Valerio Polisena, talento della nostra terra, accreditato tra i

Musicisti della Terra di Severino.

Valerio Polisena ha intrapreso lo studio della batteria all'età di soli

sette anni presso l'Accademia di Marco Alfano, sotto la guida del Maestro

Michele Avella.

Ha poi perfezionato il suo percorso formativo a Milano, presso la NAM –

Nuova Accademia della Musica, studiando con il Maestro Tullio De Piscopo.

L'iniziativa ha confermato ancora una volta la volontà dell'Amministrazione

comunale di investire nella cultura e, in particolare, nella valorizzazione

dei giovani talenti, creando occasioni concrete per esprimere capacità,

passione e creatività.

"Roccasecca ha vissuto una serata di grande valore – dichiara il sindaco

Giuseppe Sacco – perché quando la musica incontra i giovani e trova una

cornice così suggestiva, il risultato va ben oltre il semplice spettacolo".

Sulla stessa linea l'assessore alla Cultura Valentina Chianta: "È stata una

serata che porteremo nel cuore perché abbiamo visto quanto entusiasmo,

preparazione e sensibilità possano esserci nei nostri giovani. Dare loro un

palcoscenico significa dire loro che crediamo nelle loro capacità e che la

cultura ha bisogno della loro energia".

Grande soddisfazione anche da parte della direttrice artistica del

Festival, Giuseppina Iannotta:

"Il progetto Giovani Talenti nasce dalla convinzione che il futuro della

musica debba essere costruito anche attraverso l'ascolto e la

valorizzazione delle nuove generazioni. Questa serata ci ha dato una

conferma importante: quando ai giovani vengono offerte opportunità e spazi

adeguati, il loro talento riesce a parlare al pubblico con una forza

straordinaria. Francesco, Giusy e il M° D'Acunto hanno portato sul palco

entusiasmo, sensibilità e professionalità"

Un pubblico partecipe e caloroso ha accompagnato le esibizioni,

contribuendo a rendere ancora più speciale l'atmosfera del Chiostro del

Convento di San Francesco.

L'Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento agli artisti,

alla direzione artistica, a tutti i collaboratori e al pubblico che ha

preso parte alla serata, contribuendo al successo di un appuntamento che

conferma il valore del Festival Internazionale Severino Gazzelloni quale

spazio di cultura, incontro e valorizzazione del talento.