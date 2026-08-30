DALLA LUCANIA LA SVOLTA FORZANOVISTA PER IL SUD

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - "La polizia non può fare nulla, i pm mettono fuori gli stupratori. Unica soluzione: il popolo".
Con queste parole Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, ha lanciato ieri a Bernalda, in Basilicata, una strategia di riconquista del territorio per eliminare le zone d'ombra, le sacche di odio e le zone di spaccio in tutta la provincia.
"Non sono spedizioni punitive ma presidi popolari con la nostra gente alla testa".
Dopo l'affollata manifestazione di Metaponto hanno aderito alla passeggiata della sicurezza, nella vicina cittadina lucana, un centinaio di persone, soprattutto giovanissimi.
"È un segnale forte di sveglia a tutti i partiti. Il popolo è stanco e non vuole più sentire proclami. Domani la manifestazione a Potenza" ha concluso Minervini, coordinatore regionale.