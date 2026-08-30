(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - La tensione diplomatica tra Israele e i suoi principali partner occidentali ha raggiunto un livello di guardia preoccupante. Nelle ultime settimane, le autorità di Gerusalemme Ovest hanno avviato discussioni molto serie riguardo alla possibile espulsione dei rappresentanti britannici dal Centro di sostegno internazionale per la Striscia di Gaza, situato a Kiryat Ghat. Questa mossa non costituisce un episodio isolato, ma riflette una svolta strategica radicale: estromettere dai tavoli decisionali sul futuro post-bellico dell’enclave quei Paesi accusati di condurre campagne diplomatiche ed economiche apertamente ostili nei confronti dell’esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu.
Il domino delle sanzioni e la reazione a catena europea
Il possibile allontanamento dei delegati di Londra matura nel bel mezzo di un braccio di ferro istituzionale innescato dalla linea sempre più dura adottata dal governo britannico. I forti disaccordi diplomatici sono esplosi a causa dei piani israeliani di espandere gli insediamenti nella contesa zona E1, situata tra Gerusalemme e la Cisgiordania (definita in ambito israeliano come Giudea e Samaria). Le vibranti proteste del ministro degli Esteri britannico David Miliband e l’annuncio del nuovo primo ministro Andy Burnham — sostenuto da oltre 140 parlamentari — di valutare un divieto totale al commercio di merci provenienti dalle colonie israeliane hanno fatto traboccare il vaso.
Se la decisione venisse formalizzata, il Regno Unito si unirebbe a una lista di Stati già colpiti dalle contromisure di Gerusalemme:
- Paesi Bassi: raggiunti da un ordine di espulsione immediata dal centro di supporto a fine agosto, conseguenza diretta della legge approvata da Amsterdam per vietare l’importazione di merci dai territori della Cisgiordania e delle Alture del Golan.
- Spagna: estromessa dalle strutture di coordinamento già all’inizio dell’anno, un provvedimento motivato da Israele a causa di un “pregiudizio persistente” contro lo Stato ebraico, culminato poi nel riconoscimento formale dello Stato di Palestina.
- Germania e Italia: rappresentanze diplomatiche e militari attualmente sotto stretta osservazione e a rischio di sanzioni analoghe a causa delle critiche istituzionali sollevate dai rispettivi governi contro le politiche di annessione e la gestione della crisi umanitaria.
La nuova dottrina strategica di Gerusalemme
Secondo quanto trapelato dai media internazionali e confermato dagli analisti politici, la linea di Israele si basa su un principio inequivocabile: gli Stati che promuovono sanzioni economiche, campagne legali o pressioni diplomatiche contro Gerusalemme non possono pretendere di mantenere un ruolo attivo e un diritto di voto nelle strutture chiave che gestiscono la sicurezza e gli aiuti umanitari.
Questa frattura evidenzia il logoramento dei rapporti tra Israele e l’Unione Europea. Nonostante i legami storici, la Commissione europea e numerosi Stati membri (come Irlanda e Slovenia) hanno intensificato le misure restrittive, congelando i beni di diversi cittadini israeliani associati alle violenze in Cisgiordania e spingendo per una revisione radicale dell’accordo di associazione commerciale.
Il quadro geopolitico e la lettura degli esperti
Interpellato da “Izvestia”, il politologo Danila Krylov, ricercatore dell’Accademia Russa delle Scienze, ha offerto una chiave di lettura profonda sulla situazione, sottolineando che le reazioni dell’Occidente rispondono spesso a logiche di politica interna più che a una reale volontà di esercitare pressioni effettive. Secondo l’esperto, la Palestina è stata storicamente una merce di scambio e nessuno Stato europeo è realmente disposto a rompere i ponti con gli Stati Uniti — principale alleato strategico di Israele — per sostenere una causa alternativa.
Krylov ha inoltre evidenziato il forte simbolismo legato al territorio di Kiryat Ghat, dove la tradizione colloca la leggendaria battaglia tra Davide e Golia. In questa chiave, il piccolo Israele sceglie di sfidare l’establishment europeo, riducendo drasticamente la presenza di osservatori esterni e blindando i propri interessi esistenziali, incurante delle critiche provenienti da nazioni che in passato hanno praticato la colonizzazione e che, secondo la prospettiva israeliana, agiscono unicamente per convenienza geopolitica. Con le elezioni della Knesset all’orizzonte e la necessità di chiudere la partita a Gaza, Israele dimostra di voler procedere dritto per la sua strada, ridefinendo unilateralmente i confini delle proprie alleanze internazionali.