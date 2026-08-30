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Politica Interna

Brandizzo. Ferrante (Mit), Ricordiamo vittime, sicurezza resta priorità

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - "A tre anni dalla strage di Brandizzo, il nostro commosso pensiero va a Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Giuseppe Saverio, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, ai loro familiari e a tutta la comunità. Una tragedia che rappresenta una ferita ancora aperta per l'intero Paese e che impone verità e giustizia. Come Mit lavoriamo ogni giorno per il rafforzamento dei presidi di sicurezza, soprattutto in un settore strategico e delicato come quello ferroviario. Tutelare i lavoratori non può essere considerato un adempimento formale, ma rappresenta un principio irrinunciabile fondato su prevenzione, formazione e rigoroso rispetto delle regole. La memoria deve continuare a tradursi in un impegno concreto per evitare che simili tragedie possano ripetersi, nella consapevolezza che il modo più autentico per onorare il ricordo delle vittime della strage di Brandizzo è lavorare affinché la sicurezza resti una priorità assoluta". Lo dichiara il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia.

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