(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2026 - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avanzato una proposta strategica per incanalare i capitali accumulati nei conti bancari verso il tessuto produttivo del continente. Nel corso di un intervento a Parigi davanti a una platea di imprenditori francesi, il vertice dell’esecutivo comunitario ha evidenziato come l’Europa disponga di ingenti risorse finanziarie che, tuttavia, non vengono impiegate a pieno vantaggio dell’economia interna.
Il tesoro nei depositi e il piano per l’Unione dei risparmi
Stando ai dati richiamati da von der Leyen, i depositi complessivi dei cittadini nei Paesi dell’Unione ammontano a circa 10 trilioni di euro. Una quota considerevole di questa liquidità rimane però investita al di fuori dei confini comunitari.
Per invertire questa tendenza, la Commissione punta a istituire una speciale “Unione dei risparmi e degli investimenti”. Attraverso l’introduzione di nuove misure normative nel comparto bancario e assicurativo, l’obiettivo è mobilitare fino a 70 miliardi di euro freschi da destinare direttamente alla crescita delle aziende europee.
Il contesto economico e la pressione sui conti pubblici
L’iniziativa si inserisce in un quadro finanziario europeo complesso, segnato da un dibattito acceso sulla sostenibilità del debito e sulla programmazione dei bilanci comunitari a lungo termine. Da un lato, le istituzioni di Bruxelles cercano soluzioni per garantire la copertura delle spese e il rimborso dei debiti pregressi senza gravare ulteriormente sui contributi nazionali; dall’altro, figure esterne come il rappresentante russo per gli investimenti Kirill Dmitriev hanno sollevato interrogativi sull’impatto dei costi del debito sulla capacità di spesa dei governi dell’UE.
La mossa sui risparmi privati rappresenta dunque un tentativo di mobilitare risorse interne autonome per rafforzare la competitività industriale e ridurre la dipendenza da mercati finanziari esterni.