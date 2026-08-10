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Comunicato Stampa 1427/2026 Colli Euganei e Termalismo, Giacinti: “Ad agosto la Regione accelera. Al lavoro con il territorio per costruire il piano di rilancio

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

(AVN) Venezia, 10 agosto 2026
L'attività, che proseguirà anche nel mese di agosto, è coordinata dall'assessore al Bilancio Filippo Giacinti, al quale il presidente della Regione Alberto Stefani ha affidato, nel giugno scorso, la delega al marketing territoriale dei Colli Euganei e del Termalismo Euganeo. L'obiettivo è costruire un progetto condiviso capace di promuovere un'identità di destinazione, raccontarne in modo coinvolgente le esperienze, organizzare e promuovere le diverse eccellenze e vocazioni dell'area e, in definitiva, rafforzarne l'immagine fino a renderla riconoscibile e competitiva anche a livello internazionale. Ai tavoli partecipano la Regione del Veneto, i Comuni del comprensorio, la Camera di Commercio di Padova, l'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD), l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e le principali rappresentanze economiche del territorio, a partire dagli albergatori di Abano Terme Montegrotto.
Le risorse regionali sono destinate a sostenere una strategia di marketing territoriale capace di valorizzare in modo integrato il patrimonio termale, ambientale, culturale, paesaggistico ed enogastronomico dell'area, rafforzandone l'attrattività sui mercati nazionali e internazionali e generando nuove opportunità di sviluppo economico, turistico, imprenditoriale, commerciale e artigianale.
La strategia punterà inoltre a mettere in rete il sistema dei Colli Euganei e del Termalismo con le grandi eccellenze del Veneto, valorizzando itinerari e collegamenti con Padova Urbs Picta, le Dolomiti Patrimonio UNESCO, l'Arena di Verona e Venezia, simbolo internazionale del turismo italiano, per offrire ai visitatori un'esperienza sempre più integrata e competitiva.
"Il mandato affidatomi dal presidente Stefani è quello di costruire, insieme al territorio, un progetto condiviso e immediatamente operativo – dichiara l'assessore Filippo Giacinti -. I Colli Euganei e il sistema termale rappresentano una delle grandi eccellenze del Veneto e possono diventare un motore ancora più forte di sviluppo, innovazione e attrattività. Per questo stiamo lavorando fin da subito con tutti gli attori istituzionali ed economici per definire una governance stabile e un programma di azioni concrete. Le risorse regionali ci sono e vogliamo utilizzarle con rapidità ed efficacia, affinché possano tradursi il prima possibile in iniziative capaci di rafforzare la competitività dell'intero comprensorio".
"L'approccio che abbiamo scelto – prosegue Giacinti – è quello della massima condivisione. Desidero ringraziare il presidente dell'OGD, i sindaci del territorio, la Camera di Commercio di Padova, gli albergatori di Abano Terme Montegrotto, l'Ente Parco dei Colli Euganei e tutti i soggetti che stanno partecipando ai tavoli di lavoro con spirito costruttivo e grande pragmatismo. Stiamo costruendo insieme non solo una visione strategica, ma anche gli strumenti operativi che consentiranno di passare rapidamente dalla programmazione ai risultati"
(TERMALISMO)
 
 
 
 

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