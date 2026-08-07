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Comunicato Stampa 1421/2026 Sociale: 7,4 milioni in più per caregiver, disabilità e percorsi di Vita indipendente. Assessore Roma: “Rafforziamo il sostegno alle persone fragili

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Sociale: 7,4 milioni in più per caregiver, disabilità e percorsi di Vita indipendente. Assessore Roma: "Rafforziamo il sostegno alle persone fragili"

(AVN) – Venezia, 7 agosto 2026
Con queste parole l'assessore al Sociale della Regione del Veneto, Paola Roma, commenta lo stanziamento delle nuove risorse che portano nel 2026 il finanziamento complessivo della domiciliarità a oltre 116 milioni di euro.
Le risorse aggiuntive saranno destinate prioritariamente al sostegno dei caregiver familiari, attraverso il finanziamento degli interventi in essere per le annualità 2025 e 2026, al proseguimento delle misure a favore dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità finanziate dal Fondo regionale occupazione PcD e all'estensione del programma Vita indipendente ai sei Ambiti territoriali sociali che, dal 2022, erano rimasti esclusi dal finanziamento nazionale.
"Come anticipato dal Presidente Stefani, l'obiettivo – sottolinea l'assessore Roma – è garantire una risposta sempre più vicina ai bisogni delle persone e delle famiglie, promuovendo autonomia, partecipazione e qualità della vita, attraverso una rete di servizi capace di accompagnare le diverse condizioni di fragilità".
"Le indicazioni operative per l'utilizzo delle risorse sono state trasmesse alle Aziende ULSS del Veneto – conclude l'assessore Roma –. I nostri uffici accompagneranno i territori nella fase attuativa, verificando modalità e tempi di applicazione degli interventi. Le ULSS garantiranno gli adempimenti di rendicontazione previsti attraverso il sistema SIOSS, secondo le tempistiche stabilite, con la possibilità di utilizzare eventuali risorse residue anche nell'annualità successiva qualora necessario".
Comunicato (SOCIALE)

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