Agenzia regionale 851.26 Decaro Miglietta Presentazione Tremiti Music Festival – Fino All’Imbrunire

*Presentazione di Tremiti Music Festival – Fino All'Imbrunire: tre giorni

di musica e natura per celebrare la magia dei tramonti sulle Tremiti *

*Direzione artistica affidata a Giuliano Sangiorgi per un festival con una

formula completamente rinnovata. Dal 26 al 28 agosto, live speciali e

inediti di Giuliano Sangiorgi, Tiromancino, Aiello e la Raffaele Casarano

Locomotive Resident Band*

Debutta, per la prima volta con la direzione artistica di *Giuliano

Sangiorgi, *il *Tremiti Music Festival – Fino All'Imbrunire*, promosso da

Regione Puglia e Puglia Culture in collaborazione con il Comune delle Isole

Tremiti. Dal 26 al 28 agosto, tre giorni di musica e natura con una formula

rivoluzionata, che celebra Lucio Dalla e la bellezza dei tramonti sul mare

delle Diomedee.

Concerti all'imbrunire con performance speciali e inedite di *Giuliano

Sangiorgi, Tiromancino* e *Aiello, *accompagnati per l'occasione dalla

*Raffaele

Casarano Locomotive Resident Band. *E, a seguire, tutte le sere, i dj set

trasformerà in una nuova Agorà per ritrovarsi tutti insieme a celebrare la

musica e le isole di San Nicola e San Domino.

"La bellezza delle Isole Tremiti mi ha abbacinato, letteralmente sconvolto,

quando ci sono stato, per la prima volta, in occasione di quella

passeggiata con il Presidente Antonio Decaro, la Sindaca Annalisa Lisci e

il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e per i sopralluoghi del

festival – dichiara *Giuliano Sangiorgi* – Ho subito percepito il senso di

quello che il Tremiti Music Festival avrebbe dovuto essere per celebrare un

luogo così potente. Le Isole hanno immediatamente acceso in me il desiderio

di far rivivere la magia di questi posti, anche al di fuori del loro

perimetro, dando risalto al mare e ai suoi incantevoli tramonti. E, allora,

ho pensato di anticipare i concerti serali all'imbrunire per esaltare lo

splendore di tutto l'arcipelago e ho deciso di rendere quel momento così

centrale e simbolico da intitolare il festival con una canzone dei

Negramaro. Non mancherà, non potrebbe mancare, il ricordo di Lucio Dalla,

nume tutelare di questi luoghi, che, ogni sera, io e i miei compagni di

viaggio omaggeremo con delle sorprese speciali. Il mio auspicio è che il

festival restituisca tutto quello che ho respirato, immaginato, sognato

durante quella mia passeggiata".

"Il Tremiti Music Festival rappresenta un esempio concreto di come la

cultura possa valorizzare i luoghi più straordinari della nostra regione,

creando occasioni di incontro, bellezza e crescita – sottolinea il

presidente della Regione Puglia *Antonio Decaro* – Le Isole Tremiti sono un

patrimonio unico del Mediterraneo e iniziative come questa contribuiscono a

raccontarne l'identità attraverso il linguaggio universale della musica. La

Regione Puglia continua a investire in una programmazione culturale di

qualità, capace di unire grandi artisti, paesaggi straordinari e comunità,

promuovendo un modello di turismo sostenibile e destagionalizzato. La

direzione artistica di Giuliano Sangiorgi, insieme all'omaggio a Lucio

Dalla e alla presenza di tanti artisti di grande talento, rende questa

edizione ancora più significativa, confermando il Tremiti Music Festival

come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate pugliese".

"Le Tremiti – osserva l'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione

Puglia *Silvia Miglietta* – sono un luogo di grande fascino che custodisce

un patrimonio storico e paesaggistico di grande valore. Un luogo che ha

un'anima e che diventa la casa ideale per un'esperienza culturale che vuole

celebrare il dialogo tra musica e natura. Attraverso il Tremiti Music

Festival, Regione Puglia dimostra che la cultura ha il potere di

attraversare i luoghi e restituirli più vivi e più intensi alle comunità

che li abitano. Una visione, questa, che vogliamo portare in tutte le

politiche culturali che realizzeremo nei prossimi anni. I giorni dal 26 al

28 agosto, sotto la direzione artistica di Giuliano Sangiorgi, saranno

un'esperienza imperdibile nel segno della bellezza e dell'omaggio a Lucio

Dalla, che ha abitato queste isole consegnandole all'immaginario musicale

del nostro paese".

"Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento al direttore artistico uscente

per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla crescita della

manifestazione, accogliamo con entusiasmo Giuliano Sangiorgi, certi che la

sua esperienza, la sua creatività e il suo estro sapranno dare nuova

energia e nuove prospettive al Festival – dichiara la sindaca *Annalisa

Lisci* – Il Tremiti Music Festival rappresenta uno degli appuntamenti

culturali più significativi dell'arcipelago e continuerà a essere un punto

di riferimento per la promozione della musica, dell'arte e del territorio.

Siamo convinti che, sotto la nuova direzione artistica, il Festival saprà

consolidare il proprio prestigio e aprirsi a nuove idee, nuovi linguaggi e

nuove opportunità di crescita. A Giuliano Sangiorgi rivolgiamo i migliori