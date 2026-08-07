Agenzia regionale 851.26 Decaro Miglietta Presentazione Tremiti Music Festival – Fino All’Imbrunire

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - *Presentazione di Tremiti Music Festival – Fino All'Imbrunire: tre giorni
di musica e natura per celebrare la magia dei tramonti sulle Tremiti *
*Direzione artistica affidata a Giuliano Sangiorgi per un festival con una
formula completamente rinnovata. Dal 26 al 28 agosto, live speciali e
inediti di Giuliano Sangiorgi, Tiromancino, Aiello e la Raffaele Casarano
Locomotive Resident Band*
Debutta, per la prima volta con la direzione artistica di *Giuliano
Sangiorgi, *il *Tremiti Music Festival – Fino All'Imbrunire*, promosso da
Regione Puglia e Puglia Culture in collaborazione con il Comune delle Isole
Tremiti. Dal 26 al 28 agosto, tre giorni di musica e natura con una formula
rivoluzionata, che celebra Lucio Dalla e la bellezza dei tramonti sul mare
delle Diomedee.
Concerti all'imbrunire con performance speciali e inedite di *Giuliano
Sangiorgi, Tiromancino* e *Aiello, *accompagnati per l'occasione dalla
*Raffaele
Casarano Locomotive Resident Band. *E, a seguire, tutte le sere, i dj set
trasformerà in una nuova Agorà per ritrovarsi tutti insieme a celebrare la
musica e le isole di San Nicola e San Domino.
"La bellezza delle Isole Tremiti mi ha abbacinato, letteralmente sconvolto,
quando ci sono stato, per la prima volta, in occasione di quella
passeggiata con il Presidente Antonio Decaro, la Sindaca Annalisa Lisci e
il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e per i sopralluoghi del
festival – dichiara *Giuliano Sangiorgi* – Ho subito percepito il senso di
quello che il Tremiti Music Festival avrebbe dovuto essere per celebrare un
luogo così potente. Le Isole hanno immediatamente acceso in me il desiderio
di far rivivere la magia di questi posti, anche al di fuori del loro
perimetro, dando risalto al mare e ai suoi incantevoli tramonti. E, allora,
ho pensato di anticipare i concerti serali all'imbrunire per esaltare lo
splendore di tutto l'arcipelago e ho deciso di rendere quel momento così
centrale e simbolico da intitolare il festival con una canzone dei
Negramaro. Non mancherà, non potrebbe mancare, il ricordo di Lucio Dalla,
nume tutelare di questi luoghi, che, ogni sera, io e i miei compagni di
viaggio omaggeremo con delle sorprese speciali. Il mio auspicio è che il
festival restituisca tutto quello che ho respirato, immaginato, sognato
durante quella mia passeggiata".
"Il Tremiti Music Festival rappresenta un esempio concreto di come la
cultura possa valorizzare i luoghi più straordinari della nostra regione,
creando occasioni di incontro, bellezza e crescita – sottolinea il
presidente della Regione Puglia *Antonio Decaro* – Le Isole Tremiti sono un
patrimonio unico del Mediterraneo e iniziative come questa contribuiscono a
raccontarne l'identità attraverso il linguaggio universale della musica. La
Regione Puglia continua a investire in una programmazione culturale di
qualità, capace di unire grandi artisti, paesaggi straordinari e comunità,
promuovendo un modello di turismo sostenibile e destagionalizzato. La
direzione artistica di Giuliano Sangiorgi, insieme all'omaggio a Lucio
Dalla e alla presenza di tanti artisti di grande talento, rende questa
edizione ancora più significativa, confermando il Tremiti Music Festival
come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate pugliese".
"Le Tremiti – osserva l'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione
Puglia *Silvia Miglietta* – sono un luogo di grande fascino che custodisce
un patrimonio storico e paesaggistico di grande valore. Un luogo che ha
un'anima e che diventa la casa ideale per un'esperienza culturale che vuole
celebrare il dialogo tra musica e natura. Attraverso il Tremiti Music
Festival, Regione Puglia dimostra che la cultura ha il potere di
attraversare i luoghi e restituirli più vivi e più intensi alle comunità
che li abitano. Una visione, questa, che vogliamo portare in tutte le
politiche culturali che realizzeremo nei prossimi anni. I giorni dal 26 al
28 agosto, sotto la direzione artistica di Giuliano Sangiorgi, saranno
un'esperienza imperdibile nel segno della bellezza e dell'omaggio a Lucio
Dalla, che ha abitato queste isole consegnandole all'immaginario musicale
del nostro paese".
"Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento al direttore artistico uscente
per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla crescita della
manifestazione, accogliamo con entusiasmo Giuliano Sangiorgi, certi che la
sua esperienza, la sua creatività e il suo estro sapranno dare nuova
energia e nuove prospettive al Festival – dichiara la sindaca *Annalisa
Lisci* – Il Tremiti Music Festival rappresenta uno degli appuntamenti
culturali più significativi dell'arcipelago e continuerà a essere un punto
di riferimento per la promozione della musica, dell'arte e del territorio.
Siamo convinti che, sotto la nuova direzione artistica, il Festival saprà
consolidare il proprio prestigio e aprirsi a nuove idee, nuovi linguaggi e
nuove opportunità di crescita. A Giuliano Sangiorgi rivolgiamo i migliori