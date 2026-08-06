Clima, Bonelli: “Il Mediterraneo a 32 gradi è una bomba ecologica. Il governo la smetta di essere climafreghista

governo la smetta di essere climafreghista."

«Il Mar Mediterraneo ha raggiunto i 32 gradi e registra temperature

paragonabili a quelle del Golfo del Messico. È un dato allarmante che

descrive un mare che è una bomba ecologica e sempre più tropicale, capace

di accumulare enormi quantità di energia e vapore acqueo: le condizioni che

alimentano nubifragi, alluvioni, tornado e altri eventi meteorologici

estremi.

La situazione è grave e dobbiamo prepararci a fenomeni sempre più violenti.

Di fronte a questa emergenza, il silenzio del governo è irresponsabile. A

Palazzo Chigi si continua a ignorare la crisi climatica: non c'è una

strategia per proteggere cittadini, anziani e territori, né vengono

stanziate le risorse necessarie per attuare il Piano nazionale di

adattamento ai cambiamenti climatici.

La destra continua a ostacolare la transizione ecologica per difendere un

modello fondato sulle fonti fossili, che è tra le principali cause

dell'aumento delle temperature e degli eventi estremi che stanno colpendo

il nostro Paese.

Giorgia Meloni va in Europa ad alimentare paure dopo Ceuta e dimentica che

la crisi climatica sta prosciugando i nostri fiumi, desertificando i nostri

terreni, mentre l'acqua potabile in molti comuni viene razionata. Il

governo la smetta di essere climafreghista e dica agli italiani quali

misure intende adottare per affrontare una crisi climatica che è ormai

sotto gli occhi di tutti.»