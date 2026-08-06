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Politica Interna

AGRICOLTURA, ROSSI (FDI): “COLTIVAITALIA, OLTRE UN MILIARDO PER RAFFORZARE FILIERE E SOSTENERE L’AGRICOLTURA TOSCANA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Fabrizio Rossi (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 agosto 2026 – "Con Coltivaitalia il Governo Meloni mette in campo una strategia concreta per rafforzare l'agricoltura italiana, con oltre un miliardo di euro destinati a investimenti, filiere produttive, innovazione e ricambio generazionale. Un provvedimento che guarda al futuro e che può rappresentare un'opportunità importante anche per la Toscana e per la provincia di Grosseto". È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato toscano di Fratelli d'Italia, in riferimento al provvedimento approvato oggi dalla Camera dei deputati.

"È un provvedimento importante – sottolinea Rossi – anche perché punta a favorire il ricambio generazionale in agricoltura, creando opportunità concrete affinché i giovani possano continuare a investire nelle aziende agricole e non siano costretti ad abbandonare le nostre terre, con l'introduzione del comodato d'uso gratuito delle terre e un riscatto a metà valore del terreno. Un obiettivo fondamentale anche per la Toscana e per la Maremma, dove il presidio del territorio passa attraverso il lavoro e la presenza delle nuove generazioni nelle campagne."

"Per la Maremma – prosegue Rossi – significa rafforzare un sistema agricolo fatto di imprese, allevamenti, produzioni di qualità e territori rurali che rappresentano una parte fondamentale della nostra identità e della nostra economia. Centrale è anche il sostegno al recupero dei terreni abbandonati, all'innovazione e alla digitalizzazione delle aziende e alla semplificazione degli adempimenti burocratici."

"Con Coltivaitalia il Governo Meloni conferma una scelta precisa: considerare l'agricoltura un settore strategico per la sovranità alimentare, la competitività del Paese e la tutela del territorio. È una direzione che Fratelli d'Italia sostiene con convinzione e che vogliamo tradurre in nuove opportunità per gli agricoltori toscani e grossetani", conclude Fabrizio Rossi.

(AGENPARL)
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