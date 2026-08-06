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Politica Interna

AGRICOLTURA, CARETTA (FDI): COLTIVAITALIA 1 MILIARDO PER AGRICOLTORI ITALIANI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - ITALIANI

"L'approvazione del DDL Coltivaitalia in prima lettura alla Camera ci
consente di accelerare l'iter di destinazione di oltre un miliardo di euro
nelle tasche dei nostri agricoltori. Il disegno di legge del Ministro
Lollobrigida, dopo le modifiche intervenute in Commissione, permette di
dare ancora più sostegno al settore primario, con importanti interventi su
sovranità alimentare, ricambio generazionale, scienza, ricerca e filiere.
Come XIII Commissione infatti, abbiamo lavorato per garantire confronto e
recepimento dei punti di vista del mondo dell'agricoltura per migliorare
ulteriormente il testo e oggi ci troviamo davanti a un DDL ulteriormente
migliore rispetto a quando era stato presentato. Per mesi la sinistra ha
definito questo provvedimento propaganda e invece oggi abbiamo ancora una
volta dimostrato il contrario. Esprimo tutto il mio compiacimento per il
provvedimento e registro negativamente l'astensione del centrosinistra,
nonostante il miliardo e 200 milioni messi a disposizione del comparto.
Adesso auspichiamo una pronta approvazione anche al Senato per allocare
queste risorse il prima possibile."

(AGENPARL)
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