Agenzia nr. 1789 – Sanità, Ferri (FdI): “Incontro costruttivo con il dg della Asl Bat. Ora servono risultati concreti per il territorio

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Al centro del confronto ho posto il futuro della sanità tranese, richiamando il protocollo d'intesa sottoscritto nel 2016 tra Regione Puglia, Asl Bat e Comune di Trani, dal quale è scaturito il percorso di riconversione dell'ex ospedale cittadino. A quel protocollo sono seguiti ulteriori atti amministrativi ma, a distanza di anni, molte delle previsioni contenute in quel programma attendono ancora una piena attuazione.
Ho evidenziato come la comunità tranese abbia il diritto di vedere finalmente concretizzati gli impegni assunti, attraverso il completamento dei servizi previsti e il pieno sviluppo del Presidio Territoriale di Assistenza, affinché possa rappresentare un punto di riferimento moderno ed efficiente per i cittadini.