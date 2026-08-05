Ex Ilva, Benzoni (Az): “Stesso scenario del passato, ma per Urso va tutto bene

bene"

"Non sarebbe necessario interrogare ancora il ministro Urso sull'ex Ilva

perché, secondo lui, va tutto bene, stiamo crescendo e produciamo acciaio.

Eppure i lavoratori restano in cassa integrazione, l'indotto non lavora e

non riceve i pagamenti e le bonifiche ambientali non partono. Urso risponde

come avrebbe fatto nel 2023, quando parlava di rilancio imminente, ma con

il passare degli anni dice le stesse cose: ha solo dimenticato di dare la

colpa ai governi precedenti, agli acquirenti e alla magistratura".

Lo dichiara Fabrizio Benzoni, vicecapogruppo di Azione, intervenuto al

question time alla Camera con il ministro delle Imprese e del Made in Italy

Adolfo Urso.

"Nel 2024 Urso annunciava 6 milioni di tonnellate entro la fine dell'anno,

la riattivazione degli altiforni, la riduzione dal cassa integrazione e la

cessione dello stabilimento. La vendita doveva chiudersi entro il 2024, poi

nel 2025, poi entro marzo e la scorsa settimana eravamo sul filo del

rasoio, guardavamo il giorno dopo la sentenza: poi è arrivata la

magistratura 'distruggendo' tutto, come se non si conoscessero i danni

ambientali prima del 27 luglio. Oggi il ministro fa l'ennesimo tavolo Ilva

parlando di grande opportunità con una cordata italiana finalmente

interessata allo stabilimento: dovremmo quindi ringraziare la magistratura

perché, finalmente, si sono create le condizioni per avere quell'acquirente

che negli anni non è mai arrivato. Delle sue parole e delle prese per i

fondelli anche nei confronti degli italiani non ce ne facciamo nulla" – ha

concluso Benzoni.