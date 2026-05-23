(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - a:hover {
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Parma, Toccalini (Lega): violenze inaccettabili che sinistra strumentalizza senza vergogna
Roma, 23 mag. – "Le aggressioni di queste ore a Parma ai danni dei docenti sono inaccettabili, a loro va la nostra piena solidarietà. Clamoroso invece che certa sinistra strumentalizzi la vicenda per fare polemica politica, quando se le nostre città sono ostaggio di certi violenti è proprio colpa di anni di malgoverno in tema di sicurezza. Da loro non accettiamo nessuna lezione".