(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Roma, 14 maggio – "Anche oggi, durante l'esame in Commissione della legge delega sul nucleare, la maggioranza ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di lavorare su una strategia energetica seria per il nostro Paese, e neanche di voler rispondere alle richieste di cittadini e imprese schiacciati da rincari che durano da quattro anni. Abbiamo presentato numerosi emendamenti per chiedere al governo di seguire una strada che rispondesse alle esigenze di un Paese fortemente colpito dal caro energia, chiedendo di tutelare gli italiani, le imprese, di investire maggiormente nelle energie rinnovabili e nei sistemi di accumulo fondamentali per abbassare i costi. Ma è chiaro che questa maggioranza, continuando a bocciare ogni proposta, ha già deciso di investire su una tipologia di impianti nonostante questa non esista. Questo è un governo che sta ignorando consapevolmente il caro energia, i lunghi tempi di realizzazione dei reattori, i rischi e i dubbi emersi dagli esperti nelle numerose audizioni, i luoghi in cui realizzare gli impianti e i depositi delle scorie, i costi e su chi ricadranno le spese. Un governo che agisce in questo modo non sta pensando agli interessi degli italiani". Così in una nota i deputati M5S in commissione Attività produttive Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Enrico Cappelletti e Antonio Ferrara.
NUCLEARE, M5S: IGNORATI RISCHI E COSTI, GOVERNO SE NE INFISCHIA DEL CARO ENERGIA
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