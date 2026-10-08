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Campania

Impianto biometano, il sindaco Mastella al Comitato: “Via libera alla società a eliminare biomasse residue e rimozione teli: in corso serrato lavoro inter-istituzionale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - Benevento, 8 ottobre 2026 – "Circa la segnalazione, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, e per conoscenza all'Amministrazione, si evidenzia che il Comune di Benevento sta continuamente monitorando ogni aspetto del fenomeno, alla luce delle diverse iniziative che i vari attori istituzionali sinergicamente hanno posto in essere al fine di garantire condizioni di respirabilità dell'aria.
In tale complesso quadro di iniziative, lo scrivente, da ultimo, ha avuto anche una interlocuzione con S.E. il Prefetto di Benevento affinché congiuntamente si sottoponesse alla valutazione della locale Procura della Repubblica la possibilità di autorizzare la società Biometano s.r.l. a porre in essere tutte le attività tecniche necessarie alla completa eliminazione anche dei residui di biomasse ancora presenti, nonché alla rimozione dei teli, onde autorizzarne il lavaggio all'interno dell'area – si rammenta – ancora oggi sottoposta a sequestro.
Al riguardo, sarà cura del sottoscritto rendere edotto codesto Comitato degli esiti della serrata operazione istituzionale messa in campo per il proficuo raggiungimento dell'obiettivo finale, nel rispetto doveroso delle specifiche competenze di ciascun attore evocato nella Vs. segnalazione", lo ha scritto in una nota di riscontro il Sindaco di Benevento Clemente Mastella indirizzandola al Comitato civico territoriale San Domenico e aree limitrofe e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Benevento, al Dipartimento provinciale di Arpac, al Dipartimento Prevenzione dell'Asl Benevento, al Comando Carabinieri Forestale e alla Prefettura di Benevento.

(AGENPARL)
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