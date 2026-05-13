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Marche

Domenica 17 Maggio a Offida una camminata sportiva e naturalistica – nella foto una delle precedenti iniziative a Offida

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Offida una camminata sportiva e naturalistica

 

 

Domenica
17 Maggio a Offida, è in programma una iniziativa di carattere sportivo e
naturalistico promossa dall'Amministrazione Comunale e realizzata da U.S. Acli
Marche Aps.

La
manifestazione rientra nel programma delle attività realizzate nell'ambito del
progetto presentato dal Comune di Offida sul bando regionale "Iniziative a
carattere territoriale sui tempi del benessere e della qualità della vita".  L'evento di domenica 17 Maggio intende
promuovere il movimento e combattere la sedentarietà, oltre che creare un
importante momento di aggregazione. L'appuntamento è fissato per le 9,30 nella

A
seguire sarà attraversato un percorso di circa 2 ore e mezza per il quale
occorre attrezzarsi con scarpe da trekking, pantaloni comodi lunghi, giacca,
felpa e kw. Si consiglia anche di portare acqua e uno snack.

Al
termine dell'escursione, aperta a un massimo di 50 persone, è previsto il
ritorno sul punto di partenza.

La
partecipazione all'iniziativa è gratuita ma occorre preiscriversi con un
cognome di chi partecipa.

 

(AGENPARL)
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