Close Menu
Trending
mercoledì 13 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Medio Oriente

Iran, Ministero Difesa: «USA e Israele accettino i nostri diritti o affronteranno risposte deplorevoli»

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - Non si placa la tensione tra Washington e Teheran. Dopo le dichiarazioni del senatore statunitense Jack Reed su una possibile escalation di bombardamenti aerei, arriva la durissima replica del Ministero della Difesa iraniano.

Il generale di brigata Reza Talaei-Nik, portavoce del dicastero, ha avvertito che qualsiasi aggressione verrà accolta con una risposta «decisiva, definitiva e deplorevole». Secondo Talaei-Nik, gli Stati Uniti e Israele si trovano in un «pantano» da cui possono uscire solo riconoscendo i «legittimi diritti» dell’Iran, sia attraverso la diplomazia che sul campo di battaglia.

I punti salienti della dichiarazione:

Ultimatum diplomatico: L’Iran avverte che, senza concessioni nell’arena diplomatica, il nemico dovrà aspettarsi ulteriori «sconfitte militari».

Capacità di difesa: Il portavoce ha sottolineato come il ritiro delle portaerei e delle navi statunitensi dalla zona di conflitto sia la prova della determinazione delle forze armate iraniane (IRGC e esercito regolare).

Vittoria finale: «La nazione iraniana rimarrà la vincitrice finale in questa guerra imposta», ha concluso il generale, ribadendo che Teheran è pronta a difendere i propri diritti con ogni mezzo.

https://en.irna.ir/news/86152814/Iran-warns-of-immediate-regret-inducing-response-to-any-new

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl