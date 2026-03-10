Domani mercoledì 11 marzo alle 19,30 al DAMSLab Aeham Ahmad e Tobias Schulte per Musica Insieme in Ateneo 2026

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 COMUNICATO STAMPA
MIA – MUSICA INSIEME IN ATENEO 2026
XXVIII edizione
DAMSLab / Auditorium (Piazzetta P.P. Pasolini 5/b, Bologna)
NOTE DI PACE
Mercoledì 11 marzo 2026 ore 19.30
AEHAM AHMAD pianoforte e voce
TOBIAS SCHULTE batteria e percussioni
Domani torna a Musica Insieme il “pianista delle macerie” Aeham Ahmad in duo con il percussionista Tobias Schulte per l’ Anteprima italiana dell’album Kanjiru, un viaggio senza confini dove le tradizioni musicali mediterranee, la voce araba e i ritmi jazz occidentali si ispirano e si completano a vicenda, creando spazio anche per l’improvvisazione
Domani mercoledì 11 marzo alle ore 19.30 presso il DAMSLab / Auditorium, in Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b (Bologna), avrà luogo il terzo appuntamento di MIA – Musica Insieme in Ateneo, la rassegna ideata da Musica Insieme in collaborazione con l’Università di Bologna. Il tema di questa XXVIII edizione è una riflessione su temi particolarmente attuali come la pace e i piccoli grandi eroi di ieri e di oggi, fra memoria e coscienza civile.
Un simbolo della lotta per i diritti umani e per la pace è proprio Aeham Ahmad: attesissimo il suo ritorno a Musica Insieme l’11 marzo, dopo il debutto bolognese del 2023. La voce di Ahmad è un inno alla pace e alla gioia, tanto più forte quanto più arriva da un artista drammaticamente noto come il “pianista delle macerie”, immortalato in uno scatto divenuto virale mentre suona il pianoforte nel campo profughi di Yarmouk, in Siria, dove è nato e cresciuto. Il padre, non vedente, accordava pianoforti nelle case della Damasco “alta”, e Aeham a cinque anni scopre l’amore per la musica, che lo porta fino al Conservatorio di Damasco – per anni lo raggiunge con i propri mezzi, ovvero in bicicletta, con un viaggio di quattro ore al giorno. Quando la guerra civile siriana tramuta la sua casa in un teatro di battaglia, Aeham raggiunge la Germania con un lungo viaggio, ancora una volta profugo, ancora senza patria ma con una fede immutata, quasi eroica, nel dialogo e nella pace. Ahmad è autore di d
ue libri (Il pianista di Yarmouk e Taxi Damasco, edizioni La nave di Teseo) nei quali racconta storie di popoli e di guerre dimenticate. Insieme alla batteria di Tobias Schulte, protagonista della scena jazz tedesca, Ahmad unisce tradizione europea e nordafricana nel nuovo album Kanjiru, premiato con il Creole World Music Award, il cui titolo riunisce in sé la parola “sentimenti” in giapponese e il nome di una percussione popolare indiana. Il loro è quindi un viaggio senza confini dove le tradizioni musicali siriane, la voce araba e i ritmi jazz occidentali convergono, si ispirano e si completano a vicenda, creando spazio anche per l’improvvisazione. Con le parole dello stesso Ahmad, primo artista a ricevere il Premio Beethoven, nel 2015, per il suo impegno in favore dei diritti umani: «Crediamo tutti nello stesso Dio – musulmani, ebrei, cristiani – e uno dei messaggi è: abbiate fede in me, con pazienza e amore possiamo salvare il mondo».
MIA – Musica Insieme in Ateneo si realizza con il contributo di Banco Desio e di Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività, Regione Emilia-Romagna e Ministero della Cultura, e con la sponsorship tecnica di SOS Graphics.
Informazioni per l’accesso ai concerti
Posto unico 10 euro. Ingresso gratuito per tutte le studentesse, gli studenti e il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università di Bologna, su presentazione del proprio badge. I biglietti sono disponibili online (https://www.vivaticket.com/it/ticket/note-di-pace/294739) su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/search?q=fondazione%20musica%20insieme%20bologna) , a Bologna Welcome e nei punti vendita del circuito Vivaticket, e domani a partire dalle 18,30 nel foyer del DAMSLab / Auditorium.
PROGRAMMA
Mercoledì 11 marzo 2026 ore 19.30
AEHAM AHMAD pianoforte e voce
TOBIAS SCHULTE batteria e percussioni
Anteprima italiana dell’album
Kanjiru (2025)
Ilahi
Parallel Worlds
Dream
Break
What’s Left
The Last Breath
Kanjiru
Free
Synergy
Il programma sarà presentato da
Aeham Ahmad
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Fondazione Musica Insieme
http://www.musicainsiemebologna.it (https://www.musicainsiemebologna.it/)
