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Politica Interna

Aggressione Cinisello Balsamo, Timpano (SAP): “Solidarietà ai poliziotti coinvolti, il taser si dimostra ancora uno strumento fondamentale”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - “Esprimiamo piena solidarietà agli agenti della Polizia di Stato coinvolti nella violenta colluttazione avvenuta la scorsa notte a Cinisello Balsamo durante il compimento del proprio dovere. Quanto accaduto è l’ennesima dimostrazione di una situazione ormai insostenibile: nell’area metropolitana milanese si respira un clima permanente di avversità nei confronti degli uomini e delle donne in divisa, che si concretizza in qualsiasi contesto, in qualunque quartiere e in ogni situazione, persino durante un semplice controllo per festeggiamenti di strada”. A dichiararlo è il Segretario Nazionale Gianpiero Timpano, intervenendo sui fatti avvenuti alle porte di Milano, in via Garibaldi, dove la volante del commissariato di Cinisello Balsamo, accorsa su segnalazione di spari rivelatisi poi festeggiamenti di un gruppo di giovani, è stata accerchiata e affrontata da una trentina di persone, anche con l’uso intimidatorio di cani di grossa taglia.

“È inaccettabile che la sola presenza delle forze dell’ordine venga vista come un pretesto per scatenare violenza o provocazioni” sottolinea Timpano, precisando che “l’episodio dimostra come il rispetto per le Istituzioni sia drammaticamente venuto meno in molti contesti urbani, trasformando interventi di routine in contesti di aperta conflittualità e pericolo per chi indossa un’uniforme”.

Il Segretario Nazionale rimarca inoltre il ruolo determinante dei dispositivi di protezione e sicurezza in dotazione al personale: “In un contesto di tale ostilità, l’utilizzo del taser da parte degli agenti si è rivelato ancora una volta uno strumento fondamentale di difesa, gestione dell’ordine pubblico e deterrenza. Grazie alla pistola a impulsi elettrici è stato possibile neutralizzare l’aggressore e contenere una situazione che rischiava di degenerare ulteriormente. È indispensabile continuare a dotare e tutelare le forze dell’ordine con tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del territorio e la loro incolumità”.

(AGENPARL)
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