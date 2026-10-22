Buono libri 2026/2027: riaperti i termini e fissata la nuova scadenza al 2 novembre 2026 – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Possono utilizzare il nuovo modulo di domanda disponibile sulla piattaforma delle istanze online sia chi non aveva presentato richiesta precedentemente sia chi deve trasmettere le fatture per una richiesta già inviata
Il nuovo termine di scadenza è stato fissato per il giorno 2 novembre 2026.
Il nuovo modello di domanda, disponibile sulla piattaforma delle istanze online del Comune di Cagliari, sarà utilizzabile non solo per coloro che intendano presentare una nuova istanza, ma anche per chi ha già inviato la domande entro il precedente termine del 24 giugno e che voglia inoltrare le fatture.
Pertanto, la procedura aggiornata e con la nuova scadenza del 2 novembre 2026, è destinata a: