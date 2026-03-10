(AGENPARL) – Tue 10 March 2026
Comunicato Regione: Ricostruzione post alluvione. Bando paratie, a breve via ai contributi per oltre 1.600 pratiche già ammesse che necessitavano di ulteriore documentazione. La Regione ha scelto la strada del soccorso istruttorio, anziché il rigetto delle istanze. La sottosegretaria Rontini: “Abbiamo recuperato tutti i casi possibili, non vogliamo lasciare indietro nessuno. E finanzieremo tutte le domande pervenute, anche dai territori considerati non prioritari”
