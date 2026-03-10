(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Bonelli: perché Nordio difende l’indifendibile Bartolozzi? Cosa nasconde
Nordio? In qualsiasi democrazia dimissioni sarebbero atto dovuto
“Il ministro Nordio ha deciso di non chiedere le dimissioni del suo capo di
gabinetto Bartolozzi dopo le dichiarazioni gravissime sulla magistratura. E
lo ha detto chiaramente: le dimissioni non sono neppure prese in
considerazione. Di fronte a parole di questo livello, indecenti per chi
ricopre incarichi istituzionali, qualunque altro ministro avrebbe chiesto
immediatamente un passo indietro. Nordio invece ha deciso di difendere
l’indifendibile Bartolozzi. È come se il capo gabinetto del ministro
dell’Interno dicesse che bisogna liberarsi della polizia. Il problema,
quindi, non è più Bartolozzi: il problema è perché Nordio sia così legato e
dipendente dal suo capo di gabinetto da non riuscire a fare ciò che in
qualunque democrazia sarebbe un atto dovuto, cioè chiedere le dimissioni.
Cosa nasconde Nordio? è libero di assumere decisioni senza condizionamenti
del suo capo di gabinetto? È legittimo chiedersi cosa ci sia dietro questa
scelta?
In ogni caso, questa vicenda dimostra una volta di più perché bisogna
votare No. La destra vuole mettere sotto controllo la magistratura e
indebolire l’autonomia di uno dei poteri fondamentali della nostra
democrazia”.
Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa
Verde.
