(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS:
IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2025
CON PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DELL’UTILE DELL’ESERCIZIO 2025
Siena, 10 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(“BMPS” o la “Banca”), tenutosi in data odierna sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, ha
approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Banca e consolidato del Gruppo Montepaschi al 31
dicembre 2025, confermando i risultati preliminari già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al
mercato il 10 febbraio scorso, ai quali si rimanda.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre alla prossima Assemblea dei Soci
del 15 aprile 2026 la distribuzione di un dividendo in contanti per azione di 0,86 euro, al lordo delle
ritenute previste dalla legge, per un ammontare complessivo di circa 2.613 mln di euro.
Tale distribuzione, qualora approvata dall’Assemblea, avrà luogo con data di stacco cedola il 18
maggio 2026 (ex date), data di legittimazione al pagamento 19 maggio 2026 (record date) e data di
pagamento il 20 maggio 2026 (payment date).
