Close Menu
Trending
mercoledì 11 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Economia

BANCA MPS: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2025 CON PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DELL’UTILE DELL’ESERCIZIO 2025

By Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS:
IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2025
CON PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DELL’UTILE DELL’ESERCIZIO 2025
Siena, 10 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(“BMPS” o la “Banca”), tenutosi in data odierna sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, ha
approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Banca e consolidato del Gruppo Montepaschi al 31
dicembre 2025, confermando i risultati preliminari già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al
mercato il 10 febbraio scorso, ai quali si rimanda.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre alla prossima Assemblea dei Soci
del 15 aprile 2026 la distribuzione di un dividendo in contanti per azione di 0,86 euro, al lordo delle
ritenute previste dalla legge, per un ammontare complessivo di circa 2.613 mln di euro.
Tale distribuzione, qualora approvata dall’Assemblea, avrà luogo con data di stacco cedola il 18
maggio 2026 (ex date), data di legittimazione al pagamento 19 maggio 2026 (record date) e data di
pagamento il 20 maggio 2026 (payment date).
*****

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl