AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 11 MARZO

PRESIDENTE
📌 15.30 – Sala della Regina – Intelligenza artigiana a tavola. Diretta webtv
AULA
📌10.30 – Consegna testo Comunicazioni Presidente del Consiglio. Seguito discussione prevenzione manipolazioni campagne elettorali.
📌 12.45 – Question time con i ministri Salvini, Schillaci e Pichetto Fratin
📌 16 – Comunicazioni Presidente Meloni (per timing vedi messaggio precedente)
COMMISSIONI
📌8.30_Ambiente_Audizione di Fabio Ciciliano, Capo Protezione Civile e Commissario straordinario per l’area di Niscemi
📌8.30_Insularità_Dirigente generale protezione civile Sicilia, Salvatore Cocina
📌8.30_Antimafia_Emanuele Losapio, già sindaco di Trinitapoli (BT)
📌8.30_Affari esteri_Audizione Maksym Maksymov, Responsabile Progetti Bring Kids Back UA
📌13_Affari sociali_Audizioni in tema di caregiver familiari
📌13.15_Lavoro_Audizioni su parità di retribuzione tra uomini e donne
📌13.15_Transizione demografica_Daniele Silvetti, vicepresidente ANCI e sindaco di Ancona
📌13.15_Affari esteri_Incontro con Ambasciatori Paesi aderenti al Consiglio di cooperazione del Golfo e Giordania
📌13.30_Ambiente_Audizioni sul Decreto Maltempo (fra gli altri i presidenti delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna)
📌14 o termine lavori mattina Assemblee_Insularità Sottosegretario all’Economia Federico Freni
📌15_Giustizia e Lavoro_Distretto di Prato, audizioni
EVENTI
📌 10 – Sala della Regina – Data center. Economia e strategia della sovranità digitale. Partecipa il segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌10 – Aula dei Gruppi – Le malattie infiammatorie croniche intestinali – MICI. Il valore della ricerca biotecnologica e della collaborazione tra istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti. Gruppo Lega
CONFERENZE STAMPA
📌10 – Fabio Rampelli. Il lavoro in somministrazione in Italia. Rapporto Censis per Assosomm (Associazione italiana delle agenzie per il lavoro).
📌11.30 – Francesco Silvestri. I conflitti
📌13 – Michela Vittoria Brambilla. Presentazione proposta di legge su allontanamenti minori
📌16 – Giorgia Latini. Presentazione Libro Retrofitting alberghiero, un modello per il rinnovamento delle strutture ricettive
📌17.30 – Cristina Almici. Rivoluzione digitale: il mercato tra incognite ed opportunità
📌19 – Fabio Porta. Sicurezza 2035: il futuro della prevenzione tra tecnologia, cultura e responsabilità.