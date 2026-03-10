Close Menu
Trending
martedì 10 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agenda

AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 11 MARZO

RedazioneBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Agenparl (AGENPARL) – Roma, 10 Marzo 2026

PRESIDENTE
📌 15.30 – Sala della Regina – Intelligenza artigiana a tavola. Diretta webtv

AULA
📌10.30 – Consegna testo Comunicazioni Presidente del Consiglio. Seguito discussione prevenzione manipolazioni campagne elettorali.
📌 12.45 – Question time con i ministri Salvini, Schillaci e Pichetto Fratin
📌 16 – Comunicazioni Presidente Meloni (per timing vedi messaggio precedente)

COMMISSIONI
📌8.30_Ambiente_Audizione di Fabio Ciciliano, Capo Protezione Civile e Commissario straordinario per l’area di Niscemi
📌8.30_Insularità_Dirigente generale protezione civile Sicilia, Salvatore Cocina
📌8.30_Antimafia_Emanuele Losapio, già sindaco di Trinitapoli (BT)
📌8.30_Affari esteri_Audizione Maksym Maksymov, Responsabile Progetti Bring Kids Back UA
📌13_Affari sociali_Audizioni in tema di caregiver familiari
📌13.15_Lavoro_Audizioni su parità di retribuzione tra uomini e donne
📌13.15_Transizione demografica_Daniele Silvetti, vicepresidente ANCI e sindaco di Ancona
📌13.15_Affari esteri_Incontro con Ambasciatori Paesi aderenti al Consiglio di cooperazione del Golfo e Giordania
📌13.30_Ambiente_Audizioni sul Decreto Maltempo (fra gli altri i presidenti delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna)
📌14 o termine lavori mattina Assemblee_Insularità Sottosegretario all’Economia Federico Freni
📌15_Giustizia e Lavoro_Distretto di Prato, audizioni

EVENTI
📌 10 – Sala della Regina – Data center. Economia e strategia della sovranità digitale. Partecipa il segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌10 – Aula dei Gruppi – Le malattie infiammatorie croniche intestinali – MICI. Il valore della ricerca biotecnologica e della collaborazione tra istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti. Gruppo Lega

CONFERENZE STAMPA
📌10 – Fabio Rampelli. Il lavoro in somministrazione in Italia. Rapporto Censis per Assosomm (Associazione italiana delle agenzie per il lavoro).
📌11.30 – Francesco Silvestri. I conflitti
📌13 – Michela Vittoria Brambilla. Presentazione proposta di legge su allontanamenti minori
📌16 – Giorgia Latini. Presentazione Libro Retrofitting alberghiero, un modello per il rinnovamento delle strutture ricettive
📌17.30 – Cristina Almici. Rivoluzione digitale: il mercato tra incognite ed opportunità
📌19 – Fabio Porta. Sicurezza 2035: il futuro della prevenzione tra tecnologia, cultura e responsabilità.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl