CS PESCARA-MASCI RICONFERMATO, LE NOTE DI TESTA, SIGISMONDI, CARDELLI, COCCHINI (FDI)

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 *COMUNICATO STAMPA*
*ELEZIONI PESCARA, TESTA (FDI): LA CITTA’ CONFERMA MASCI E ATTENDE UNA
OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA*
“I risultati ufficiali attestano la riconferma di Carlo Masci alla guida
del comune di Pescara. La consultazione segna la conclusione di una fase
politica caratterizzata da forte contrapposizione e da un clima di tensione
che ha accompagnato l’intera campagna elettorale del centrosinistra. E’
tempo che Costantini e compagni scendano dal loro gioco preferito –
l’autoscontro – e comincino a dedicarsi a ciò per cui i cittadini li hanno
votati: una opposizione seria, credibile e costruttiva. La ripetizione del
voto ha comportato, per un capriccio di Costantini, un impegno economico
significativo per la città, stimato in oltre centomila euro, un elemento
che ha inciso molto sul dibattito pubblico e sulle valutazioni legate
all’intero procedimento elettorale. Con il risultato odierno, l’attenzione
torna finalmente sulla ripresa dell’attività istituzionale di cui Pescara
ha bisogno. Buon lavoro al sindaco Masci, per una rinnovata stabilità
amministrativa e l’impegno orientato alla crescita e al benessere della
città”. Lo afferma il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, *Guerino
Testa.*
*COMUNICATO STAMPA*
*ELEZIONI PESCARA, SIGISMONDI (FDI): RISULTATO NETTO CHE NON MI STUPISCE.
PREMIATO LAVORO DI FDI E CDX*
“Un risultato netto, importante, che non mi stupisce: fin dalla prima sentenza
del Tar, la scorsa estate, eravamo pronti a tornare al voto, consapevoli del
grande lavoro svolto in questi anni da Fratelli d’Italia, dal sindaco
Carlo Masci
e da tutto il centrodestra. Queste elezioni ci confermano un successo che va
ben oltre il risultato di due anni fa, a dimostrazione di quanto sia
stato apprezzato
il lavoro svolto da tutta la coalizione. Voglio ringraziare tutta la
classe dirigente
e i candidati di Fratelli d’Italia: non era semplice affrontare
elezioni suppletive
in una parte soltanto della città, ma ci siamo riusciti. È stata una
grande prova
di forza e di passione e i pescaresi ci hanno ripagato con un forte atto di
fiducia. Possiamo continuare ad amministrare la città”. È quanto dichiara il
coordinatore regionale di FdI, sen. Etelwardo Sigismondi.
*COMUNICATO STAMPA*
*ELEZIONI PESCARA, CARDELLI (FDI): UNA CITTA’ TRASFORMATA CONVINCE GLI
ELETTORI, CONTINUITA’ SCELTA CONSAPEVOLE *
“I pescaresi sanno di vivere in una città profondamente diversa: più
cantieri aperti, più interventi visibili, più trasformazioni percepibili
nella quotidianità. La maggior parte di chi si è recato alle urne lo ha
fatto con questa consapevolezza ben chiara, riconoscendo un percorso di
cambiamento che ha lasciato segni concreti sul territorio. Nel dibattito
pubblico è stato spesso sottolineato come la lunga serie di opere
completate e i progetti attualmente in corso abbiano rappresentato un
elemento decisivo nella valutazione complessiva dell’azione amministrativa.
La continuità emersa dalle urne va letta come la scelta di proseguire un
cammino ritenuto strutturato, riconoscibile e già misurabile nei suoi
effetti sulla città. In questo scenario, l’attenzione si concentra ora
sulle prossime fasi di lavoro, accompagnate dall’auspicio che il nuovo
mandato possa contribuire a consolidare i risultati ottenuti e a migliorare
ulteriormente la qualità della vita urbana, sostenendo le nuove opportunità
di sviluppo che attendono Pescara”. Lo dichiara il coordinatore provinciale
Pescara di Fratelli d’Italia, *Stefano Cardelli .*
*COMUNICATO STAMPA*
*ELEZIONI PESCARA, COCCHINI (FDI): VOTO NETTO CHE FUNGA DA MONITO*
“L’affluenza e le scelte espresse alle urne dai pescaresi ribadiscono
con chiarezza
il percorso amministrativo intrapreso negli ultimi anni.
L’interruzione temporanea
dell’attività comunale, resa necessaria dal procedimento elettorale
straordinario,
ha solo provocato rallentamenti nella regolarità dei lavori istituzionali e
programmatici. Il voto è stato netto e funga da monito per chi per
bizzarrie politiche ha tentato la ‘fortuna’ non con il merito ma con becere
strumentalizzazioni. Auspico che si torni ad un confronto civile e utile
alla collettività”. E’ quanto afferma il coordinatore cittadino di Fratelli
d’Italia Pescara, *Andrea Cocchini. *
Pescara, 9 marzo 2026
