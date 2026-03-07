Close Menu
sabato 7 Marzo 2026
Difesa

Esercito al "Guinness Six Nations"

Roma, 7 Marzo 2026

L’apertura di Italia – Inghilterra e il villaggio promozionale nel segno della condivisione di valori e ideali tra Esercito e Federazione Italiana Rugby.

Roma, 7 marzo 2026. Nell’ambito del torneo “Guinness Six Nations” e nel segno della condivisione di valori e ideali con la Federazione Italiana Rugby – FIR, le donne e gli uomini dell’Esercito sono stati protagonisti allo stadio Olimpico nel corso dell’apertura della partita tra Italia e Inghilterra.

A premessa del fischio d’avvio, dopo l’ingresso della Fanfara dei Bersaglieri e di una rappresentanza di militari che ha portato in campo le bandiere delle due nazioni sfidanti, le note del “Canto degli Italiani” sono state eseguite dalla Banda dell’Esercito trascinando i giocatori e spettatori nel clima competitivo dell’incontro.

Fuori dal campo di gioco, nella cornice di Viale delle Olimpiadi, sin dalla mattina, i tifosi hanno avuto la possibilità di avvicinarsi ai vari stand messi a disposizione dall’Esercito Italiano per approfondire la conoscenza del mondo militare cimentandosi con la parete di arrampicata, il simulatore dell’elicottero Mangusta, o con una sessione di allenamento nel circuito del military fitness, al ritmo della musica trasmessa da Radio Esercito.

I visitatori hanno avuto l’occasione di conoscere le possibilità di impiego di sistemi altamente tecnologici come i droni, gli assetti del genio, i cinofili, i reparti specializzati nell’operare in ambienti contaminati e tanti altri equipaggiamenti e mezzi usati da altre specialità dell’Esercito.

Presso il desk informativo, i militari dell’Esercito sono stati a disposizione dei giovani e delle famiglie per illustrare le diverse modalità per l’accesso alla carriera militare, con particolare riferimento al nuovo modello di reclutamento e i concorsi in atto, come quello per le Scuole Militari Nunziatella e Teulié e per la Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo.

La presenza della Forza Armata al match Italia – Inghilterra testimonia la collaborazione con la FIR volta a promuovere attivamente su tutto il territorio nazionale la cultura dello sport e i valori che il mondo del rugby e l’Esercito condividono, sinonimo di impegno, disciplina e rispetto.

