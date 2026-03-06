Close Menu
venerdì 6 Marzo 2026
Nota stampa: Partito il volo speciale ITA Airways da Muscat per il rimpatrio dei cittadini italiani

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2026

(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 NOTA STAMPA
Partito il volo speciale ITA Airways da Muscat per il rimpatrio dei cittadini italiani
Iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Compagnia italiana
Ripresi i voli di linea su Riad
Roma, 6 marzo 2026 – È partito oggi da Muscat (Oman) alle 13:44 (ora italiana) il volo speciale diretto a Roma Fiumicino, organizzato da ITA Airways su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per agevolare il rimpatrio dei cittadini italiani temporaneamente bloccati nella regione mediorientale a causa della situazione di emergenza e instabilità che sta interessando l’area.
Il volo speciale, operato da un Airbus A321neo di ITA Airways, è decollato con a bordo 165 passeggeri, tutti cittadini italiani, e, dopo aver effettuato uno scalo tecnico presso l’aeroporto internazionale de Il Cairo, arriverà a Roma con atterraggio previsto per questa sera alle ore 22:30, garantendo il rientro in sicurezza di tutti i passeggeri a bordo.
Questa iniziativa è frutto di un lavoro congiunto che ha visto il personale altamente qualificato di ITA Airways operare con grande professionalità e cura durante ogni fase dell’iniziativa, collaborando attivamente con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
ITA Airways ha inoltre ripreso da oggi i propri voli di linea tra Roma Fiumicino e Riad, in Arabia Saudita. Compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico nella regione, la Compagnia opererà 5 frequenze settimanali, prevedendo in questa fase uno scalo tecnico presso Il Cairo. Questi collegamenti potranno ulteriormente contribuire al rientro dei connazionali presenti nell’area mediorientale.
Per informazioni alla stampa:
Informazioni su ITA Airways
ITA Airways è la Compagnia aerea italiana di riferimento. Partecipata al 59% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 41% da Deutsche Lufthansa AG, ITA Airways opera servizi di trasporto aereo passeggeri e merci e garantisce all’Italia una connettività di qualità sia con destinazioni internazionali, a sostegno del turismo e del commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la mobilità integrata.
La Compagnia, attraverso una forte digitalizzazione di processi che assicurino la migliore esperienza possibile e servizi personalizzati, pone al centro della propria strategia il servizio ai Clienti coniugato alla Sostenibilità, declinata nel suo aspetto Ambientale (flotta giovane, tecnologicamente avanzata per ridurre l’impatto ambientale), Sociale (attenzione alle proprie persone e alle collettività nei territori in cui opera) e di governance (integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni).

