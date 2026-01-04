(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 Servizio Informazione e Comunicazione
Velostazione: aperta da lunedì 5 gennaio 2025
Taglio del nastro alle ore 10 alla presenza di Sindaco e Assessore
Lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 10 sarà aperta la nuova velostazione di Monopoli, un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile. Saranno presenti il Sindaco Angelo Annese e l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristian Iaia .
Sono stati realizzati parcheggi attrezzati ed ecosostenibili per un totale di 109 posti auto e 16 posti moto. Cuore dell’intervento è la velostazione per il deposito custodito delle biciclette, affiancata dalla riqualificazione e rifunzionalizzazione dei fabbricati esistenti, destinati a ospitare servizi di supporto alla mobilità dolce e al turismo sostenibile. Tali spazi sono stati organizzati per accogliere una ciclofficina, un’agenzia di promozione turistica e cicloturistica, servizi per escursioni urbane ed extraurbane, attività di noleggio e manutenzione, nonché la ricarica di ausili elettrici per la mobilità turistica o quotidiana, anche a favore di persone con disabilità.
Ha fatto parte dell’intervento anche la sistemazione della fermata del trasporto urbano, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza.
L’intervento è stato realizzato in coerenza con la progettazione sviluppata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito del “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Bari–Lecce e realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello nel tratto ricadente nel Comune di Monopoli”. In tale contesto è prevista la soppressione del passaggio a livello di via Amleto Pesce–Via Umberto, in prossimità della stazione ferroviaria, mediante la realizzazione di un sottopasso ferroviario dotato di ciclovia, che collegherà via Arenazza con via Gabriele Pepe attraversando l’area oggetto dell’intervento.
