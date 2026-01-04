Close Menu
Trending
domenica 4 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Velostazione: aperta da lunedì 5 gennaio 2025

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 Servizio Informazione e Comunicazione
DOTT. S.D. SCARAFINO
Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)
COMUNICATO STAMPA N.6915
Velostazione: aperta da lunedì 5 gennaio 2025
Taglio del nastro alle ore 10 alla presenza di Sindaco e Assessore
Lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 10 sarà aperta la nuova velostazione di Monopoli, un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile. Saranno presenti il Sindaco Angelo Annese e l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristian Iaia .
Sono stati realizzati parcheggi attrezzati ed ecosostenibili per un totale di 109 posti auto e 16 posti moto. Cuore dell’intervento è la velostazione per il deposito custodito delle biciclette, affiancata dalla riqualificazione e rifunzionalizzazione dei fabbricati esistenti, destinati a ospitare servizi di supporto alla mobilità dolce e al turismo sostenibile. Tali spazi sono stati organizzati per accogliere una ciclofficina, un’agenzia di promozione turistica e cicloturistica, servizi per escursioni urbane ed extraurbane, attività di noleggio e manutenzione, nonché la ricarica di ausili elettrici per la mobilità turistica o quotidiana, anche a favore di persone con disabilità.
Ha fatto parte dell’intervento anche la sistemazione della fermata del trasporto urbano, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza.
L’intervento è stato realizzato in coerenza con la progettazione sviluppata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito del “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Bari–Lecce e realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello nel tratto ricadente nel Comune di Monopoli”. In tale contesto è prevista la soppressione del passaggio a livello di via Amleto Pesce–Via Umberto, in prossimità della stazione ferroviaria, mediante la realizzazione di un sottopasso ferroviario dotato di ciclovia, che collegherà via Arenazza con via Gabriele Pepe attraversando l’area oggetto dell’intervento.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl